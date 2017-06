Nestlé: voor 18,5 miljard euro aandelen terugkopen

Voedselmiddelenconcern Nestlé wil de komende drie jaar voor 20 miljard Zwitserse frank (ruim 18,5 miljard euro) aan eigen aandelen terugkopen. Op die manier wil het bedrijf zijn beurswaarde opkrikken.

Vanaf 4 juli zal worden gestart met het terugkopen van aandelen. Welke hoeveelheden aandelen in welke periode worden opgekocht, zal afhangen van de omstandigheden op de markt, meldt het concern in een persbericht.

Ook kondigde Nestlé (97 miljard euro omzet, 328.000 medewerkers) aan zich meer te willen richten op groeimarkten, zoals koffie, huisdierenproducten, babyvoedsel en mineraalwater. Het kan zijn dat het bedrijf in dit kader enkele minder belangrijke merken zal gaan afstoten.

Activistische beleggers en ingrijpende strategiewijzigingen

De beslissingen volgen op het nieuws dat ook Nestlé, na eerder al het Nederlandse Unilever en Akzo Nobel, te maken heeft gekregen met activistische beleggers die ingrijpende strategiewijzigingen eisen.

Maandag maakte het Amerikaanse hedgefonds Third Point in een brief bekend dat het voor 3 miljard euro ongeveer 40 miljoen aandelen Nestlé heeft gekocht. Dat staat gelijk aan een belang van 1,3 procent. Opvallende partner van Third Point daarbij is Jan Bennink, de Nederlandse oud-topman van voedingsconcerns Numico, Sara Lee en Douwe Egberts (DE Master Blenders). Hij adviseert en investeert mee met Third Point.

NRC-redacteur Joris Kooiman schreef maandag over deze ontwikkeling:

“De brief van Third Point en Bennink is vriendelijk van toon, zeker in vergelijking met de commentaren die Akzo-belegger Elliott Management regelmatig de wereld in slingerde. Maar de boodschap is vergelijkbaar: Nestlé presteert zwak vergeleken met Europese en Amerikaanse branchegenoten en levert aandeelhouders te weinig op. Dus wijzig de strategie, anders gaan we rebelleren.”

Hogere winstmarge, meer schulden, minder merken

Third Point stelde voor dat Nestlé zijn productiviteit opschroeft en zich een winstmarge van 20 procent als doel stelt - 4,5 procentpunt meer dan nu. Ook wil Third Point dat Nestlé meer schulden aangaat, onder meer door op grote schaal eigen aandelen in te kopen. Bovendien zou Nestlé best wat van zijn meer dan tweeduizend merken de deur uit mogen doen en zijn belang van 23 procent in L’Oreal te gelde maken, aldus Third Point.

Beleggers reageerden direct enthousiast: het aandeel Nestlé steeg maandag een slordige 4 procent.

Angst voor kortetermijndenken

Nestlé lijkt in zijn actieplan dus in ieder geval de laatste twee punten van Third Point en Bennink deels over te nemen: meer eigen aandelen opkopen en dus wellicht enkele merken verkopen.

De reactie van Nestlé doet denken aan die van Unilever. De Brits-Nederlandse branchegenoot kondigde eerder, na een mislukte overname door het Amerikaanse Kraft, ook aan eigen aandelen te gaan inkopen en haar portfolio onder de loep te nemen.

Dat leidde in Nederland tot bezorgdheid bij minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en een aantal duurzame beleggers, zoals pensioenfondsen, die zeiden te vrezen dat Unilever zich ermee te veel op de korte termijn zou richten om zo de aandeelhouders die snel willen verdienen te plezieren.