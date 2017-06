Europa en Canada verhogen defensiebudget

Europese NAVO-lidstaten en Canada gaan hun uitgaven aan defensie dit jaar opschroeven. Dat heeft de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg woendag gezegd tijdens een persconferentie, meldt Reuters. Hiermee komen Europa en Canada tegemoet aan de wens van de Amerikaanse president Donald Trump, die onlangs stevige kritiek uitte op de landen vanwege hun lage uitgaven aan defensie.

De Europese lidstaten en Canada gaan in 2017 4,3 procent meer aan defensie uitgeven, wat neerkomt op een stijging van zo’n 12 miljard dollar. Sinds 2014 is er sprake van een stijging van 46 miljard dollar. Volgens Stoltenberg zijn de extra uitgaven noodzakelijk:

“Om onze landen veilig te houden moeten we de uitgaven aan defensie blijven verhogen en de lasten verdelen binnen onze alliantie.”

Volgens de NAVO-chef is het de bedoeling dat 25 van de 29 lidstaten hun budget verhogen in 2017. Afgelopen jaar haalden alleen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Estland, Griekenland en Polen de NAVO-richtlijn van 2 procent van het bruto binnenlands product dat aan defensie moet worden uitgegeven.

Donderdag komen de ministers van Defensie van de NAVO-lidstaten bijeen om de verhoogde defenisie-uitgaven te bespreken.

In mei bezocht Trump het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Hij wees erop dat de Verenigde Staten de afgelopen acht jaar meer aan defensie hebben uitgegeven dan alle overige lidstaten bij elkaar. Trump zei dit niet aan de Amerikaanse belastingbetaler te kunnen uitleggen en hij eiste een verhoging van de norm van 2 naar 3 procent van het bbp.

NRC-redacteur Michel Kerres over de defensie-uitgaven van de lidstaten:

“De Amerikaanse kritiek op het Europese NAVO-budget is al vele jaren oud. Sinds 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, is er sprake van een kentering en verhogen Europese lidstaten hun defensiebudget. Het bezoek van Trump aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel deed daar nog een schepje bovenop.”