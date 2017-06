Kritiek brengt Froome niet uit evenwicht

Eerst is er stilte. Alsof alle honderd journalisten in zaal veertien van de Düsseldorf Messe hun adem inhouden, in afwachting van de titelhouder uit Groot-Brittannië en zijn ploeg, geplaagd dit seizoen door dopinggeruchten uit het verleden.

Het vliegtuig uit Nice is vertraagd. De persconferentie van Team Sky begint veertig minuten te laat. Als de magere gestalte van Chris Froome eindelijk in de deuropening verschijnt, begint het ratelen van de camera’s. In een drafje loopt de drievoudig Tourwinnaar naar zijn plek, immer pal naast Sir David Brailsford, de in opspraak geraakte eindverantwoordelijke bij Sky. Hij riep bij de oprichting in 2010 dat ze het bij Sky anders gingen doen, schoner, transparanter. Maar het voorbije jaar stond hij middagen in het beklaagdenbankje, in een poging een parlementaire commissie van de Britse regering te overtuigen van het feit dat er geen dopingovertreding was begaan bij British Cycling, noch bij Sky.

Froome neemt plaats en de fotografen buitelen voor zijn neus over elkaar heen. Zo gaat het al sinds hij zijn eerste Tour won, in 2013. Hij is gewend aan dit circus.

Brailsford neemt ter inleiding het woord, precies zoals vorig jaar in Saint-Lo. Hij gaat breedgeschouderd zitten, als een pater familias die over de plannen van zijn gelegenheidsgezin oreert. Hij rijgt weer eens clichés aan elkaar, maar op een verteltoon die zo aangenaam klinkt dat de boodschap in het luchtledige verloren gaat. Een adembenemende rust in de stem, volledig overtuigd van het eigen gelijk: „Ik ben blij dat we hier zijn, en ik verheug me erop de Tour voor de vierde keer te winnen met Chris. Het wordt een interessante race, we hebben een sterk team.”

En dan begint het spervuur aan vragen, in vernietigend tempo worden ze op Froome en Brailsford afgevuurd. De andere acht renners zitten er voor spek en bonen bij, kijken gezapig voor zich uit, maar waren hier op voorbereid. Bij Sky wordt niets aan het toeval overgelaten.

Nog niets gewonnen

Froome verhaalt over zijn zelfvertrouwen, over hoe fris hij is ten opzichte van andere jaren, omdat hij zo weinig wedstrijden heeft gereden in het begin van dit seizoen. Journalisten vragen zich af of hem dat niet juist zwak maakt – hij heeft immers niets gewonnen, niets bewezen nog, verloor de Dauphiné tweeënhalve week geleden aan Jakob Fuglsang, ook present in de Tour. Froome houdt zijn antwoorden staccato: „Het gevoel is goed, dat is het belangrijkst.” En dan een knikje, altijd eenzelfde gebaar van beleefdheid.

Na tien minuten durft iemand met scherp te schieten. Een Australische journalist begint over het ‘credibility issue’ van Brailsford, die zich het afgelopen jaar herhaaldelijk moest verantwoorden nadat journalisten van de Daily Mail naar buiten brachten dat er een verdacht pakketje aan het adres van Bradley Wiggins was bezorgd, in de Dauphiné van 2011. Er zat fluimucil in, dat stofjes bevat die het prestatievermogen zouden kunnen verhogen. Er was het verhaal van Wiggins’ injecties tegen astma en het verkregen medisch attest. Brailsford zou zichzelf zelfs hebben geïnjecteerd met ontstekingsremmers, tegen knieklachten. Er is nog altijd een onderzoek gaande, maar uitkomsten daaromtrent ziet Brailsford met vertrouwen tegemoet. Niets lijkt hem te raken.

De man leek op de wip te zitten bij Team Sky, zeker toen Froome in maart openlijk toegaf geen document te ondertekenen waarmee hij zijn manager zou steunen. Maar Brailsford bleef aan, geloofwaardig of niet.

En op deze woensdag voor de Tourstart countert hij opnieuw alle kritiek, in holle, korte frasen die zo geroutineerd uit zijn mond komen dat er eigenlijk geen tijd is een kritische wedervraag te stellen: „Mijn verhaal deed ik aan iedereen die er toe doet. Meer is niet nodig. Ik ben niet van plan te vertrekken. We gaan door op de manier waarop we het altijd hebben gedaan.”

Grimmige sfeer

Vage antwoorden op relevantere vragen. Of de ploeg een grimmige sfeer verwacht deze Tour. Froome, met een intense, bijna agressieve blik: „Nee. In de Dauphiné was er ook niets aan de hand.”

Brailsford, de rust zelve: „We hebben wel meer in het buitenland geracet dit jaar. Daar werden we positief benaderd.” Volgende vraag: hoe kunnen we weten dat je te vertrouwen bent, Dave? „De tijd zal het leren. We doen alles op de juiste manier, altijd gedaan, en dat blijven we doen.”

En dan is er stilte.