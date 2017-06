Jan Smit-bril

heeft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Omdat mijn twee brillen de hele tijd kwijt zijn stapte ik een filiaal van de brillenwinkel van Jantje Smit uit Volendam binnen, want daar krijg je er een gratis zonnebril op sterkte bij. De zanger was er zelf ook, hij was van karton groter dan in het echt. Toen ik zei dat ik vanwege de actie kwam vroeg de verkoper of ik dezelfde bril als Jan Smit wilde. Hij wees naar Jan.

„Dat is dus die bril.”

„Heeft u ook andere brillen?”, vroeg ik terug.

Wij naar het brillenrek.

Ze stonden me allemaal niet, waardoor we toch weer bij de bril van Jan Smit uitkwamen.

„Dat is in feite een montuur dat bij ieder hoofd past. Je krijgt er geen hekel aan.”

Ik zette het ding nog maar een keer op en bekeek mezelf in de spiegel.

„Doe maar dan”, zei ik.

„Zonnebrilletje ook hetzelfde als Jan Smit?”

Zelf had hij ook een identieke bril als die van Jan Smit, het was me niet eens opgevallen.

Zijn collega had ook een bril van Jan Smit, maar die zat na een hartaanval voorlopig in de ziektewet.

„De werkdruk is hier enorm”, zei de verkoper.

„Maar nu is het toch lekker rustig?”, zei ik, want behalve hij en de kartonnen Jan Smit was er niemand in zijn winkel. ‘Daarom juist”, zei hij. „Je moet wel je target halen. Als er dan een klant binnenkomt wil ik wel dat die met een brilletje naar buiten gaat. Het liefst met dezelfde bril als Jan Smit, want die hebben ze ruim ingekocht.”

Hij zuchtte terwijl hij mijn gegevens in de computer zette. „Binnenkort hebben we weer een nieuwe actie. Dan krijg je 10 procent korting en in plaats van een zonnebril een cd van Jan Smit. Jan Smit komt dan ook naar de winkels, dan kunnen de kopers met hem op de foto.”

Toen ik na het weggaan nog een keer door de etalage naar binnen keek, zag ik hem naast zijn kartonnen Jan Smit staan.

Ik dacht aan de dag dat ik mijn brillen mag ophalen en fantaseerde dat we dan met z’n drieën naast elkaar gingen staan met onze dezelfde brillen. Wat als Jan Smit juist die dag het filiaal aandeed? En misschien dat zijn collega dan ook weer beter was, maar daar schoot ik door: van een hartaanval herstel je niet zomaar.