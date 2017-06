‘Italië overweegt hulporganisaties uit havens te weren’

Italië wil dat Brussel meer maatregelen neemt om het aantal bootvluchtelingen dat per week binnenkomt te beperken. Anders overweegt het land onder meer om boten zonder Italiaanse vlag te weren uit havens, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA op basis van meerdere overheidsbronnen. De maatregel zou betekenen dat hulporganisaties die bootvluchtelingen redden op de Middellandse Zee niet meer kunnen aanleggen in Italië.

Woensdag sprak Maurizio Massari, de Italiaanse ambassadeur voor de Europese Unie, op Sicilië met EU-commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos om de crisis te bespreken. Massari vroeg tijdens de bespreking Avramopoulos om meer steun uit Brussel. Als de asielstroom niet minder wordt, zou Italië gedwongen zijn om boten met migranten te weren. Overigens zou de maatregel niet van toepassing zijn op schepen van Frontex, de grenscontroledienst van de EU.

Naast Frontex varen hulporganisaties zoals Migrant Offshore Aid Station (MOAS) en Artsen zonder Grenzen op de Middellandse Zee om mensen op zee op te pikken. De afgelopen drie dagen alleen al zijn er tussen Libië en Italië meer dan tienduizend bootvluchtelingen gered, het hoogste aantal tot nu toe dit jaar. Frontex-voorman Fabrice Leggeri reageerde op woensdag in een verklaring:

“Dat Libische smokkelaars zoveel boten tegelijkertijd het water opsturen, is extreem zorgelijk. De laatste jaren gebeurde het wel vaker dat er meerdere boten op het hetzelfde moment het water op gingen, maar dit jaar gebeurd het op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien.”

Meer risico

Ook nemen smokkelaars meer risico’s. De bootjes zijn steeds minder zeewaardig, en er worden meer migranten tegelijkertijd opgezet. Daarnaast krijgen migranten minder water en eten mee, en worden de motoren vaker vlakbij de kust eraf gehaald om te hergebruiken.

Sinds de Turkije-deal tussen Brussel en Ankara is het een stuk lastiger om via Griekenland Europa in te komen. Daardoor is de route via Libië en Italië steeds populairder.