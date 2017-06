‘Historische vergissing’: Midden-Oosteninstituut NINO wordt opgesplitst

Het bestuur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten heeft dinsdag ingestemd met de plannen om ‘nauwer’ te gaan samenwerken met de Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Het besluit was al aangekondigd en dat leidde de afgelopen weken tot protesten van het personeel en een internationale online petitie van verontruste oudheidkundigen en andere betrokkenen (met bijna 2.000 handtekeningen). Het heeft niet mogen baten. De NINO-bibliotheek komt in beheer van de Universiteitsbibliotheek Leiden en de spijkerschriftcollectie komt in tijdelijke bruikleen van het RMO. Door de nauwere samenwerking en het schrappen van 1,7 fte, waaronder de positie van de directeur, komt 300.000 euro per jaar vrij voor een NINO-onderzoeksschool, die geleid zal worden door een hoogleraar van de Leidse universiteit, zo heeft het bestuur van het NINO besloten.

‘Men gaat spijt krijgen’

De huidige directeur, Jesper Eidem, denkt dat de plannen op korte termijn positieve gevolgen hebben, maar op de lange termijn niet. “Het is een historische vergissing het NINO op deze manier op te heffen, eentje waarvan men nog spijt gaat krijgen.” De Franse hittitologe Alice Mouton, visiting fellow van het NINO en verbonden aan het Centre National de la Recherche Scientifique in Parijs, is geschokt over het besluit. “Ik heb ooit mijn proefschrift aan het NINO geschreven en ben een van de initiatiefnemers van een online petitie voor het behoud van het NINO. Gezien de vele reacties had ik gehoopt dat het bestuur minstens zijn besluit zou uitstellen.” Ze heeft geen vertrouwen in de verzekering van het bestuur dat de bibliotheek, die deel uit gaat maken van een Middle Eastern Library, optimaal toegankelijk blijft. “Ik weet hoe dat gaat. Eerst wordt er veel geld beloofd om in een groter geheel op te gaan en lijkt alles in orde, maar na vijf, tien of twintig jaar moet er bezuinigd worden en verdwijnen kleine opleidingen en dat soort bibliotheken. In Frankrijk is het op meerdere plaatsen gebeurd en zelf heb ik het in Straatsburg meegemaakt.”

Unaniem

Het bestuur, dat unaniem zijn besluit heeft genomen, ziet “de vele tekenen van betrokkenheid die het heeft ontvangen” als bewijzen voor “de grote waardering voor het NINO in heden en verleden”. Ze gaan binnenkort praten met de medewerkers en de gebruikers, om “de optimale toegankelijkheid van de bibliotheek en de spijkerschriftcollectie blijvend te realiseren”.