George Lucas steekt 1,5 miljard dollar in eigen museum voor Star Wars en Renoir

George Lucas, bedenker en regisseur van Star Wars en Indiana Jones, gaat een eigen museum openen in Los Angeles. Maar liefst 1,5 miljard dollar zal hij investeren in zijn museum, dat in 2021 moet openen. Dinsdag gaf de gemeenteraad van Los Angeles toestemming voor zijn ambitieuze plannen.

Filmmaker George Lucas spreekt bij de gemeenteraad van Los Angeles. Foto Chris Pizzello/AP

Natuurlijk zal het museum, dat de vorm van een ruimtevaartuig krijgt, allerlei Star Warsattributen als het lichtzwaard van Luke Skywalker en het kostuum van Darth Vader tonen, maar het wordt geen Star Warsmuseum. De ambities van Lucas gaan veel verder, hij wil een museum van ‘narratieve kunst’ stichten. Voor de gemeenteraad zei hij dat het een museum wordt over het vertellen van verhalen, van de prehistorische grottekeningen tot de digitale film. „Populaire kunst is de lijm die mensen bij elkaar brengt, die leert dat hoewel we verschillend zijn we dezelfde aspiraties hebben”, zei hij dinsdag bij de raad.

Franse impressionisten

Lucas zal naast zijn immense archief over de totstandkoming van zijn epische films en verzameling van filmmemorabilia ook zijn eigen kunstverzameling inbrengen die loopt van 19de-eeuwse schilderijen tot mangatekeningen uit de 21ste eeuw. Lucas bezit onder meer kunstwerken van Franse impressionisten als Pierre-Auguste Renoir en Edgar Degas, van de 19de-eeuwse Fries Lourens Alma-Tadema en van Norman Rockwell, schilder en illustrator van het dagelijkse Amerikaanse leven. Verder heeft Lucas een collectie van kinderillustraties, van onder meer Beatrice Potter en E.H. Shepard (Winnie the Pooh) en van originele striptekeningen, van Charles Schultz (The Peanuts) tot Robert Crumb (o.a. Fritz the Cat). Van zijn fotoverzameling komen werken van onder anderen Robert Capa, Dorothea Lange, Alfred Stieglitz en Sebastiao Salgado in het museum te hangen.

Geen Star Warsmuseum, maar het George Lucas Museum of Narrative Art krijgt wel de vorm van een ruimteschip. Foto George Lucas Museum of Narrative Art/AP Foto George Lucas Museum of Narrative Art/AP Foto George Lucas Museum of Narrative Art/AP

Foto George Lucas Museum of Narrative Art/AP



Duizenden banen

Op filmgebied heeft Lucas ook memorabilia van klassiekers van andere regisseurs verzameld. Het museum zal daardoor storyboards, kostuums, decorstukken en andere elementen bevatten van klassiekers als Casablanca, The Wizard of Oz, Citizen Kane, Lord of the Rings en Blade Runner. Verder zullen er allerlei interactieve programma’s zijn voor zowel kinderen als volwassenen. De curatoren van het museum krijgen de mogelijkheid de collectie verder uit te bouwen.

Nadat eerder zijn eigen geboortestad San Francisco en die van zijn vrouw Chicago de plannen voor het museum hadden afgewezen, is de stad Los Angeles er nu heel blij mee. Verwacht wordt dat er duizenden banen bijkomen, het museum jaarlijks 43 miljoen dollar aan belastinginkomsten zal opbrengen en 168 miljoen dollar aan opbrengsten voor de economie van de stad. Het museum kost de gemeente Los Angeles niets, alle kosten zijn voor Lucas en zijn vrouw, die het opzetten als een non-profitinstelling. In het vijf verdiepingen tellende gebouw van 28.000 vierkante meter is ruimte voor bioscoopzalen, educatielabs, een onderzoeksbibliotheek en horeca. Het is ontworpen door Ma Yansong van MAD Architects.