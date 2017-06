Geen Amerikaanse laptopban voor vluchten uit EU

De omstreden Amerikaanse ‘laptopban’ wordt niet uitgebreid naar vluchten uit Europa. Wel moeten luchtvaartmaatschappijen meer doen aan hun veiligheid. Anders lopen ze het risico alsnog op een zwarte lijst te komen. Dat maakte de minister voor Binnenlandse Veiligheid John Kelly op woensdag bekend.

“Nietsdoen is geen optie. Onze vijanden passen zich aan, dus moeten wij dat ook”, zei Kelly tijdens een conferentie woensdag. Zijn ministerie kwam met een lijst veiligheidsmaatregelen die binnen drie weken in moeten gaan. Passagiers moeten beter gescreend worden, en elektronica moet worden gescand op explosieven.

De strengere veiligheidseisen gelden voor 180 luchtvaartmaatschappijen en 280 vliegvelden. Er moet duidelijk gecontroleerd worden, anders kunnen ze alsnog een verbod op elektronica krijgen. Ook kunnen maatschappijen zelfs volledig geblokkeerd worden uit het land.

Op het moment geldt het laptopverbod voor vluchten uit tien steden in het Midden-Oosten. Deze werd in maart dit jaar ingesteld omdat terroristen elektronica zouden kunnen gebruiken voor bomaanslagen. Sindsdien moet alle grotere elektronica worden ingecheckt. Het ministerie kondigde woensdag aan dat luchtvaartmaatschappijen die kunnen aantonen dat de controle voor elektronica op orde is, van de zwarte lijst gehaald kunnen worden.