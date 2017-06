FIOD doet invallen in nepbieronderzoek

De FIOD heeft woensdag op acht plekken invallen gedaan in een onderzoek naar fraude met bier. In Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland werden doorzoekingen uitgevoerd. Verdachten zouden merkloos pils verkocht hebben als bier van Heineken en Amstel. Bij de invallen werden onder meer doppen in beslag genomen. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.

Er werden doorzoekingen gedaan in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne, meldt de FIOD woensdagavond. De opsporingsdienst vermoedt dat merkloze vaten voorzien werden van logo’s van grote biermerken. Ook zou er merkloos bier verkocht zijn uit Heineken-taps. Volgens de FIOD is er “aanleiding om te vermoeden dat verschillende Nederlandse brouwerijen het slachtoffer zijn geworden van deze fraude”. De administratie en digitale gegevensdragers zijn in beslag genomen.

Volgens de FIOD heeft het nepbier waarschijnlijk geen gevaar opgeleverd voor de volksgezondheid. Wel waarschuwt de dienst dat bij namaakmerken geen goed toezicht gehouden kan worden. Als er bijvoorbeeld productiefouten gemaakt zijn, is het niet meer mogelijk om producten terug te roepen. Bovendien maken de nepbierverkopers inbreuk op het merkenrecht, aldus de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Dinsdag deed de FIOD ook al een inval bij een nepproductenproducent. In Utrecht werd een illegale sigarettenfabriek opgerold. Tien Zuid-Amerikaanse medewerkers werden opgepakt. Als de in de fabriek geproduceerde sigaretten op de markt waren gekomen, had de staat volgens de FIOD voor een miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij de actie van dinsdag waren meer dan tweehonderd mensen betrokken.