Filmoverzicht: Minions hebben weinig te doen en Baby Driver is dé zomerfilm van dit jaar

●●●●● Baby Driver: Actiefilm Niet alleen is de montage muzikaal, alles is fraai en ritmisch gechoreografeerd in Baby Driver: van de scène waarin Baby koffie haalt tot de dromerige reprise van het liedje Easy van The Commodores. In elke scène gebeurt wel iets memorabels. Dat heeft grotendeels te maken met de muziek, die gaat van soul tot rock, maar ook nauwelijks opvallende details doen het hart sneller kloppen. Lees de recensie: Piepende autobanden in zomerfilm van het jaar Regie: Edgar Wright. Met: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx, Eiza Gonzalez. In: 84 bioscopen.

●●●●● Despicable Me 3 / Verschrikkelijke Ikke 3: Animatie Jammer dat dit derde deel van Verschrikkelijke Ikke een tikje tegenvalt en niet meer zo heel fris oogt. Veel is nog leuk, zoals het ongeplande optreden van de Minions bij een talentenshow, maar je voelt een beetje de ideeënarmoede. De pastiche op de populaire cultuur uit de jaren tachtig, met heel veel muziek uit die tijd op de soundtrack, is niet heel origineel, de Minions hebben weinig te doen en de avonturen voor de adoptiefdochters van Gru en Lucy voelen erg aangeplakt. O ja, zij moeten ook nog iets doen, moeten de scenaristen hebben gedacht. Lees de recensie: Minions hebben wat te weinig te doen Regie: Pierre Coffin, Kyle Balda. In: 119 bioscopen.

●●●●● Buena Vista Social Club: Adios: Muziekdocumentaire Twintig jaar geleden nam gitarist Ry Cooder in Cuba met lokale muzieklegenden het album Buena Vista Social Club op, en maakte Wim Wenders zijn documentaire over de concerttournee die daarop volgde en die de toen al hoogbejaarde muzikanten wereldberoemd maakte. Nu is er de feelgooddocu Buena Vista Social Club: Adios. De film is deels een vervolg, deels een ‘making of’ van die eerdere film, gemonteerd uit meer dan vijftig uur beeldmateriaal die Wenders beschikbaar stelde. Lees de recensie: In Cubaanse muziekclub hangt nu was te drogen Buena Vista Social Club: Adios Regie: Lucy Walker. In: 11 bioscopen.

●●●●● Donkeyote: Documentaire De 73-jarige pensionado Manolo is geen anachronisme. Hij heeft een Samsung Galaxy, gebruikt gps, internet en een e-reader. Hij maakt een YouTube-filmpje om sponsors te werven voor zijn droom: in Amerika de ruim 3.500 kilometer lange ‘Trail of Tears’ aflopen, waarlangs in 1838 de Cherokees naar het westen van de VS werden gedeporteerd. Maar dan wel met zijn herdershond Zafrana en ezeltje Gorrión. Lees de recensie: Dromer die dorre levens verrijkt Donkeyote Regie: Chico Pereira. In: 13 bioscopen.

●●●●● Les fantômes d’Ismaël: Drama Het is onmogelijk een sluitend verhaal van Les fantômes d’Ismaël te maken en dat frustreert soms. Aan de andere kant: hoe vaak krijg de bioscoopbezoeker nog zo’n bak aan ideeën, sterke scènes en charismatische acteurs voor de kiezen? Lees de recensie: Een bak vol ideeën, sterke scènes en top-acteurs Regie: Arnaud Desplechin. Met: Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Louis Garrel. In: 21 bioscopen.