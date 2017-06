Slapen in een vieze fabriek, en dromen van de boot naar Italië

Sinds de Turkije-deal, vorig jaar, komen er veel minder migranten via de Balkan Europa in. Er zitten nog wel zo'n 62.000 migranten vast in Griekenland: ze kunnen niet meer de grens over met andere EU-landen, maar ze willen niet terug naar Turkije of hun land van herkomst. AFP-fotograaf Angelos Tzortzinis hing een tijd rond met de pakweg 200 migranten in de Griekse havenstad Patras, die elke dag maar met één ding bezig zijn: Italië bereiken.