Een dorp in verval trekt zichzelf uit het moeras

In 2011 sloot de fabriek van Electrolux in Webster City, Iowa, zijn deuren. Op het hoogtepunt bood de producent van huishoudelijke apparatuur werk aan tweeduizend van de circa achtduizend inwoners in het Amerikaanse dorp. Maar de Zweedse firma besloot de productie te verplaatsen naar Mexico.

Een ramp dreigde voor Webster City. En met die ramp begint ook de minidocumentaire ‘Made in Iowa’.

Hoofdpersoon Jeff Pingel leidt ons naar de plek waar de Electrolux-fabriek ooit stond: niets meer van te zien. We horen over het domino-effect dat de sluiting teweegbracht. Plotselinge werkloosheid leidde tot minder bestedingen. Dat zorgde ervoor dat bars en winkeltjes moesten sluiten. Huizen kwamen leeg te staan, omdat hypotheken niet meer betaald konden worden. De misère zorgde voor echtscheidingen. Mensen vertrokken.

Webster City was op weg een heuse spookstad te worden.

‘Save the Webster Theatre’

Omslagpunt was de sluiting van de bioscoop in het hart van het stadje. De trots van de plaats, volgens Jeff. De plek bij uitstek waar gezinnen hun vertier zochten in het weekend.

Jeff besloot dat dit niet mocht gebeuren. Hij startte een facebookpagina met de naam ‘Save the Webster Theatre’. Voor middernacht had hij al duizend likes. Met vereende krachten knapten de inwoners van Webster het theater op. Het opende weer.

Die heropening gaf vertrouwen, én het goede voorbeeld. Steeds meer mensen in het dorp begonnen een eigen zaak. Het centrum begon weer te leven. De leegstaande panden vulden zich. Er bleek toch nog een toekomst voor Webster te bestaan.

Een toekomst die wellicht zelfs stabieler is. Zo zegt een man in de documentaire dat het beter is een vrij diverse eigen economie te creëren dan om als dorp volledig afhankelijk te zijn van één fabriek als werkgever. Daarin zou hij best eens gelijk kunnen hebben.

Feelgood-documentaire ter inspiratie

Het leverde een korte feelgood-documentaire op van twaalf minuten, en een gelikte website die de recente geschiedenis van Webster City en de persoonlijke verhalen van enkele inwoners vertelt.

Dit alles ongetwijfeld vooral ook ter inspiratie voor andere dorpen en steden in de Verenigde Staten. Want Webster City is uiteraard niet de enige Amerikaanse plaats die zijn industrie de afgelopen tijd zag vertrekken richting Mexico.