‘In juni 173 burgerdoden bij luchtaanvallen Raqqa’

Bij het offensief om Raqqa, door Islamitische Staat uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat, zijn deze maand door lucht- en grondaanvallen 173 burgerdoden gevallen. Dat heeft Zeid Ra’ad al-Hussein, hoofd van de VN-commissie voor Mensenrechten, woensdag gezegd. Hij roept de partijen die IS bestrijden op de burgers in Raqqa te beschermen.

Volgens Al-Hussein gaat het om een conservatieve schatting. Vermoedelijk ligt het dodental hoger. Bovendien zitten nog zo’n 100.000 burgers vast in de door IS bezette stad. Al-Hussein benadrukte woensdag dat burgers “niet moeten worden opgeofferd voor snelle militaire overwinningen”. Wat de situatie voor burgers bemoeilijkt, is dat zij door IS als menselijk schild worden gebruikt.

Al-Hussein sprak verder van “verontrustende berichten” over plunderingen, ontvoeringen, willekeurige opsluiting en het “rekruteren van kinderen” door de strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de alliantie van Koerdische en Arabische militairen die door de Verenigde Staten wordt gesteund. Een van de steden waar dit gebeurt is de plaats Tabqa, zo’n 40 kilometer ten westen van Raqqa. De stad werd in mei veroverd op IS.

Weer burgerdoden in Oost-Syrië

In Oost-Syrië kwamen woensdag zeker vijftien burgers om het leven bij een aanval met clusterbommen op het dorp Doblan. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten sprak eerder van minstens dertig doden. De bommen werden door een ongeïdentificeerd vliegtuig afgevuurd. Het IS-gebied wordt door Rusland, Syrië en de internationale coalitie onder leiding van de VS gebombardeerd.

Het gaat om de tweede luchtaanval in het gebied in drie dagen tijd. Maandag kwamen bij een bombardement van de VS nog tientallen gevangenen om in een IS-gevangenis in de Oost-Syrische stad Al-Mayadin.

Hoewel IS zich steeds verder terugtrekt in Syrië, heeft de terreurgroep nog altijd een gebied van zo’n 250 kilometer langs de Eufraat in handen.