Chat-app Telegram toch akkoord met registratie in Rusland

Pavel Doerov, de oprichter van berichtendienst Telegram, gaat akkoord met de eis van de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor om zich te registeren in een speciaal register van de Russische veiligheidsdiensten.

Eerder weigerde Doerov in te gaan op de Russische eis, wat leidde tot dreigingen van een volledige blokkade van de app in Rusland.

Volgens de autoriteiten gebruikten de daders van de aanslag in Sint-Petersburg de berichtendienst om hun daad voor te bereiden. Telegram is vanwege zijn geheime chatfunctie en end-to-end encryptie geliefd onder terroristen.

Doerov kwam tot zijn beslissing, zo schrijft hij woensdag in een verklaring op het sociale medium VKontakte, nadat de baas van Roskomnadzor, Alexandr Zjarov, had aangegeven niet in de berichten zelf te zullen rondsnuffelen.

„Er is geen sprake van toegang tot de communicatie tussen gebruikers. Het gaat slechts om één ding, dat zijn de vijf identificatiepunten die de messenger aan Roskomnadzor moet overhandigen en die officieel in het register voor informatieverspreiding zullen worden opgenomen. Daar blijft het bij”, zo citeerde Doerov de door hem ontvangen brief van Zjarov.

Eenmaal op de lijst zal Telegram informatie over zijn gebruikers op Russische servers moeten opslaan en gebruikersinformatie moeten delen met de autoriteiten. Doerov zelf zei echter deze woensdag geen informatie te zullen delen die de privacy van gebruikers zal schaden.

„Door akkoord te gaan met registratie, gaan wij uit van de waarheidsgetrouwheid van de verklaring van het hoofd van Roskomnadzor (‘Daar blijft het bij’) en nemen wij geen enkele andere verplichting op ons”, aldus Doerov vastberaden.

Hij voegde eraan toe niet in te kunnen schatten of Telegram alsnog geblokkeerd zal worden, maar dat het in dat geval niet aan het bedrijf zelf zal liggen, omdat het voldaan heeft aan de eisen.