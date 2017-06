Brandweer waarschuwde Londen voor gevelplaten

De brandweer van Londen heeft in mei alle 33 lokale gemeenteraden van de stad gewaarschuwd voor het gebruik van brandbare platen waarmee sommige flats worden bekleed. Dat meldt de Britse tv-zender BBC woensdag.

Bij de enorme brand in de Grenfell Tower in het Londense Kensington op 14 juni worden de gevelplaten gezien als de oorzaak van de razendsnelle verspreiding van het vuur. In de brand die ontstond kwamen minstens 79 mensen om het leven.

Brand uit augustus 2016

De brandweer van Londen kwam met de waarschuwing na onderzoek van een eerdere brand op 19 augustus 2016 in een flat in Londen. De oorzaak daar was een kapotte wasdroger op de zevende verdieping. Het vuur verspreidde zich snel over zes verdiepingen via de buitenkant van het gebouw. Bij die brand raakte echter niemand gewond.

Vervolgens werden er door de brandweer enkele tests uitgevoerd. Daaruit bleek dat platen die zijn gemaakt van polystyreen en multiplex waarschijnlijk de snelle verspreiding van het vuur langs de buitenzijde van het gebouw hadden veroorzaakt. De brandweer spoorde de gemeenteraden daarop aan “passende maatregelen te nemen die de risico’s op brand verminderen”.

Gemeenteraden willen nog niet reageren

De BBC vroeg de gemeenteraden van Kensington en Chelsea – verantwoordelijk voor de Grenfell Tower – welke actie zij ondernamen nadat zij dit bericht van de brandweer hadden ontvangen. Maar de gemeenteraden antwoordden niet te willen reageren op de vragen zolang er nog onderzoek wordt gedaan naar de ramp.