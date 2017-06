Bol.com-topman verlaat na negentien jaar zijn ‘baby’

Bol.com verlaten noemt hij „één van de moeilijkste besluiten in mijn leven”. Maar, zegt Daniel Ropers (45) dinsdag in zijn persverklaring, „ik denk dat er nooit een goed moment zal zijn”. „Het is namelijk nooit af.”

Dat is precies waarom de oprichter van de grootste webwinkel van Nederland negentien jaar lang de baas bleef. Hij zou wel gek zijn, antwoordde hij steevast als hem werd gevraagd of hij overwoog te vertrekken. In 2012 bijvoorbeeld, toen bol.com door supermarktgigant Ahold werd ingelijfd. Ropers deelde riant mee in de overnamesom van 350 miljoen euro – het management had 10 procent van de aandelen. Normaliter is dat hét moment om iets anders te gaan doen, maar de bol.com-oprichter was onverbiddelijk: „Ik denk dat Nederland over vijf jaar nog niet eens op de helft is van alle mogelijkheden die internet biedt”, zei hij in deze krant. „Daar wil ik bij zijn.”

Tweeënhalf jaar later zei hij in een interview in NRC nog steeds „ongelooflijk gelukkig” te zijn met Ahold als eigenaar. Vertrekken? Hij piekerde er niet over. „Online winkelen is sinds de opkomst van de massamedia de grootste verandering geweest in ons leven. En we staan nog helemaal aan het begin. Hoe cool is dat?”

Nu gaat Ropers, met zijn kenmerkende jeugdige enthousiasme en zijn onwaarschijnlijk hoge spreektempo, na negentien jaar toch weg bij wat hij zijn „baby” noemde: het bedrijf dat hij in 1998 bedacht.

Daniel Ropers (1972, Freiburg im Breisgau) heeft een Duitse vader en een Nederlandse moeder, en een jongere broer en zus. Het gezin kwam naar Nederland toen zijn vader een baan kreeg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ropers ging geneeskunde studeren, maar stapte na twee jaar over op bedrijfseconomie. Later studeerde hij aan de Business School ESSEC in Parijs. In 1997 werd hij junior consultant bij McKinsey Duitsland, waar hij bol.com bedacht. Sinds 2000 is hij daar algemeen directeur. Ropers en zijn vriendin Barbara hebben twee kinderen.

In oktober verruilt Ropers bol.com voor de internationale educatieve en wetenschappelijke uitgeverij Springer Nature, na Elsevier de grootste wetenschappelijke uitgever ter wereld. Het concern met een omzet van 1,6 miljard euro en 13.000 werknemers in vijftig landen, ontstond in 2015 na een fusie tussen de Amerikaanse uitgever van het wetenschappelijke tijdschrift Nature en de Duitse uitgever Springer Verlag. Ropers volgt de Nederlander Derk Haank (64) op, die met pensioen gaat. De twee kennen elkaar goed.

In zijn persverklaring stelt Ropers dat hem „als kind van twee wetenschappers” al van jongs af aan duidelijk is „hoe waardevol wetenschap en kennisdeling in ons leven is”. Zijn vader is geneticus, zijn moeder medisch socioloog. Zelf studeerde Ropers bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

15 miljoen artikelen

Bol.com is voortgekomen uit een bedrijfsplan dat Daniel Ropers als 26-jarige junior consultant bij McKinsey in opdracht van het Duitse mediaconcern Bertelsmann schreef. Dat was dus in 1998. Vanaf het begin werkte hij zelf bij bol.com, eerst als financieel directeur, vanaf 2000 als algemeen directeur. Volgens de prognoses uit de prille begintijd zou bol.com in 2010-2011 zo’n 50 miljoen euro omzet maken met 25 werknemers. Het ging allemaal ‘iets’ sneller: toen supermarktconcern Ahold de webwinkel kocht, bedroeg de omzet 355 miljoen en werkten er al vierhonderd mensen. Voor Ahold was bol.com in handen van drie Duitse investeerders, waaronder twee mediabedrijven, en daarna van twee Nederlandse private-equityfirma’s, Cyrte en NPM. Onder het moederbedrijf van Albert Heijn groeit het internetbedrijf harder dan ooit. Dat komt onder meer door assortimentsuitbreiding – in 2000 verkocht de webwinkel uitsluitend nog boeken, cd’s en games, nu verkoopt bol.com 15 miljoen artikelen, waaronder sieraden, kampeerproducten en babykleding. Ook de afhaalpunten bij AH-winkels stuwen de omzet. Vorig jaar behaalde bol.com een omzet van 1,2 miljard euro. Het bedrijf telt ruim 1.200 werknemers.

Daniel Ropers wordt opgevolgd door Huub Vermeulen (53), die al meer dan zestien jaar bij bol.com werkt en al lid was van de directie.