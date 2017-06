Streng zijn voor Google loont

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.

Al bijna twintig jaar wijst Googles zoekmachine miljarden consumenten de weg op het web. Maar van een razendsnel doorgeefluik naar andere sites verandert Google in een bestemming op zich. Daarvoor betaalt het bedrijf nu de prijs: 2,4 miljard euro. Zo hoog is de boete die Margrethe Vestager, de Europese commissaris voor mededinging, dinsdag oplegde aan de Amerikaanse internetgigant.

„Met alle respect”, reageerde Google, „we hebben concurrentie genoeg”. Het bedrijf vindt dat Europese Commissie een te beperkte definitie van het begrip ‘markt’ hanteert. Je moet niet kijken naar concurrentie binnen de zoekmachine zelf, maar ook naar Amazon en eBay waar consumenten vaak hun zoektocht naar een nieuw product starten.

Het is wachten op het hoger beroep, waardoor de schermutseling tussen twee ervaren groepen lobbyisten nog jaren zal duren. Tegen die tijd zal deze boete nog gedateerder over komen. Dan tikken we niet meer ‘Weber-barbecue’ in Google maar roepen we het in een slimme speaker, van Amazon, Apple of Google zelf. Of we shoppen via Facebook, dat samen met Google de digitale advertentiemarkt domineert.

Dat is het nadeel van de EU-procedures, die zich vaak voltrekken als een trage dans met voorspelbare stapjes. Ook de boete tegen Microsoft, waarmee de Google-zaak veel overeenkomsten vertoont, werd uiteindelijk opgelegd op het moment dat de softwaremaker zijn dominante positie al aan het verliezen was.

Google belijdt de religie van het open web. Dat is sympathiek, maar we moeten niet vergeten dat deze internetreus de afgelopen zeven jaar bij elkaar opgeteld 365 miljard dollar (323,6 miljard euro) aan advertenties verdiende, waarvan meer dan de helft buiten de VS. Het telt twee miljard Android-gebruikers – nog een Google-product dat de EU onderzoekt op machtsmisbruik.

Google heeft gelijk dat de concurrentie groeit. Facebook, Amazon en Apple bouwen allemaal hun eigen gesloten werelden om consumenten te vermaken, te laten winkelen of gadgets aan te verkopen. En laten we ons over Google geen zorgen maken: dat verzamelde in twintig jaar al zo veel data dat het straks geen zoekopdracht meer nodig heeft om te voorspellen wat we willen kopen.

Europese boetes en dwingende regulering zijn een doorn in het oog van vrijgevochten Amerikaanse bedrijven. Het is de enige manier om dominante spelers tot de orde te roepen. Sectoren zichzelf laten reguleren, dat werkt niet. Dat zie je aan de moeizame invoering van de roamingtarieven die door de telecomsector volledig uitgemolken werden. Uiteindelijk levert een strenge aanpak profijt op voor de consument.