Aanklager Suriname leest strafeis Bouterse voor

De aanklager van de Krijgsraad in Suriname is begonnen met zijn requisitoir tegen Desi Bouterse. Van tevoren was het niet duidelijk of hij dat zou doen. President Bouterse heeft tien jaar lang geprobeerd het proces tegen te houden en te frustreren. Maar volgens aanklager Roy Elgin is er geen belemmering meer om de strafeis tegen de president van Suriname voor te lezen.

Het uitspreken van de strafeis betekent dat de zaak omtrent de Decembermoorden nu toch kan worden voorgezet. Ook al et Openbaar Ministerie van Suriname, op verzoek van Bouterse, in hoger beroep eerder juist een einde aan de rechtszaak te maken.

Tien jaar tegenwerking van Bouterse

In december 1982 werden vijftien prominente tegenstanders van het militaire regime van de toenmalige bevelhebber en huidige president Bouterse geëxecuteerd. De strafzaak rondom deze executies begon in 2007, maar werd in 2012 geschorst, nadat het Surinaamse parlement een amnestiewet had aangenomen waarmee hoofdverdachte Bouterse en de 25 andere verdachten vrijuit zouden gaan.

Eind 2015 besloot het Hof van Justitie het Openbaar Ministerie opnieuw opdracht te geven de vervolging te starten, nadat nabestaanden van slachtoffers hiervoor een verzoek hadden ingediend. In juni vorig jaar besliste de rechter dat de amnestiewet niet van toepassing is en het strafproces dus door kon gaan. Niet veel later gebood Bouterse het OM het proces stop te zetten, op basis van een artikel in de grondwet dat de staatsveiligheid moet waarborgen.

Dit zei Bouterse eerder over de Decembermoorden (tekst gaat eronder verder):

Alleen getuigen zonder geheugenverlies ‘betrouwbaar’

Dat de zaak nu toch wordt voortgezet, betekent overigens niet dat Bouterse ook daadwerkelijk wordt veroordeeld. Vrijspraak behoort ook tot de mogelijkheden.

Volgens ANP-correspondent Pieter van Maele, die het requisitoir bijwoont, baseert de aanklager zich enkel op getuigen die zich de gang van zaken nog kunnen herinneren. Wie heel veel lijkt te zijn vergeten, noemde de aanklager “onbetrouwbaar”.