Crisis Venezuela: president dreigt met gewapend conflict

De politieke crisis in Venezuela lijkt dinsdagavond (lokale tijd) verder te escaleren. President Nicolás Maduro zinspeelde op de publieke televisie op gewapend conflict. Het Hooggerechtshof in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zou volgens de president dinsdagavond vanuit een overvliegende gekaapte politiehelikopter zijn beschoten. Volgens Maduro is dit gebeurd om zijn socialistische regime te destabiliseren.

Hij sprak op de staatstelevisie van ‘terroristische aanval’ en een ‘staatsgreep’. De helikopter zou ook verschillende regeringskantoren hebben beschoten en is er een granaat afgevuurd, maar die explodeerde niet.

Journalisten in de omgeving verklaren dat er daadwerkelijk schoten zijn gelost, maar konden niet thuisbrengen waar ze vandaan kwamen. De situatie in het Latijns-Amerikaanse land is chaotisch, over de precieze toedracht van het incident met de helikopter is nog veel onduidelijk.

Twijfels over lezing Maduro

Ooggetuigen verklaren een helikopter van een speciale politie-eenheid, een variant op de FBI, gezien te hebben met een vlag waarop met grote letters artikel 350 stond. Dit artikel in de grondwet beoogt onder meer het recht op vrijheid van meningsuiting, protest en mensenrechten. Op Twitter verschenen ook foto’s van deze helikopter met de vlag. Het zou mogelijk om een dissidente groepering van deze politie eenheid gaan die zich tegen Maduro heeft gekeerd.

Maar er wordt ook getwijfeld aan de lezing van Maduro. Op sociale media betogen tegenstanders van Maduro dat de hele actie door de staat is georkestreerd om chaos te scheppen, zodat er op die manier militair kan worden ingegrepen. Na de actie verschenen tanks in de straten van Caracas en was er een verhoogde militaire paraatheid.

Eerder op de dag dreigde Maduro al tijdens een bijeenkomst met zijn aanhangers dat als de bloedige protesten tegen zijn regering, die al bijna drie maanden bezig zijn en al aan ruim tachtig mensen het leven heeft gekost, niet stoppen hij genoodzaakt is naar de wapens te grijpen.

“Als Venezuela verder wordt meegetrokken in de chaos en het geweld, en de Bolivariaanse revolutie wordt vernietigd, dan gaan we strijd aan. We geven niet op, en als het niet lukt om ons te verdedigen met stemmen, dan maar met wapens. We zullen ons vaderland dan met wapens bevrijden.”

De spanningen in Venezuela lopen al maanden op. President Maduro, die in 2013 de overleden populistische leider Hugo Chavez opvolgde probeert steeds meer macht naar zich toe te trekken, en de rechtste oppositie, die een meerderheid in het parlement heeft, buiten spel te zetten. Maduro hoopt op 30 juli een stemming te kunnen organiseren over een wijziging van de grondwet, maar de plannen stuiten op massaal protest. Daarbovenop kampt Venezuela met de grootste inflatie ter wereld. Het land heeft niet genoeg geld om voldoende voedsel en geneesmiddelen in te voeren.

Vermoedelijke beelden van de helikopter.