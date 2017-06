Wilders wil potentiële terrorist preventief opsluiten

PVV-leider Geert Wilders wil dat potentiële terroristen preventief worden opgesloten. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moet daarom de bevoegdheid krijgen om mensen die nog geen strafbaar feit hebben gepleegd een half jaar vast te zetten. Op dinsdag zal de politicus een initiatiefwet indienen voor het plan, schrijft De Telegraaf.

De minister van Binnenlandse Zaken moet volgens Wilders wel goedkeuring geven voordat iemand opgepakt kan worden. Ook moet een rechter zich binnen een week over een aanhouding buigen. Potentiële terroristen die bekend zijn bij inlichtingendiensten kunnen op het moment niet zomaar lange tijd worden vastgehouden als er onvoldoende bewijslast tegen ze is, omdat dit indruist tegen de Nederlandse grondwet.

Toch zegt Wilders dat de maatregel gezien de recente aanslagen in Europa nodig is. “Dit wetsvoorstel kan levens sparen.” Hij verwijst onder meer naar een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van afgelopen vrijdag. Daaruit blijkt dat terroristen in Europa vaak al langer in het vizier waren van veiligheidsdiensten, maar omdat er onvoldoende bewijs was kon niet worden ingegrepen.

Beslissing van de AIVD

Hoeveel mensen met het plan van Wilders opgepakt zouden kunnen worden, is onduidelijk. Dat zou volledig een beslissing zijn van de AIVD. Ook zegt Wilders dat het niet alleen bedoeld is voor jihadisten:

“Die gek die op moskeegangers inreed, hadden ze met zo’n wetsvoorstel bijvoorbeeld ook preventief kunnen opsluiten.”

Het is de tweede initiatiefwet die de PVV-leider indient. Later op dinsdag zal in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over de aanpak van terrorisme.