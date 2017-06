Veteranen Dutchbat eisen nu ook schadevergoeding

De claim die een groep Srebrenica-veteranen heeft ingediend tegen de Nederlandse staat breidt zich uit. Waar de oud-militairen aanvankelijk alleen eerherstel en excuses eisten van de overheid willen ze nu ook geld zien. Dat liet een van hun advocaten, Michael Ruperti, maandagavond in het televisieprogramma Jinek weten.

Inmiddels hebben volgens Ruperti iets meer dan tweehonderd veteranen van het bataljon Dutchbat III zich bij de rechtszaak aangesloten, ongeveer een derde van de groep die in 1995 werd uitgezonden. Per persoon wordt “een symbolisch bedrag” van 22.000 euro geëist, duizend euro voor elk jaar sinds de missie ten einde is. De totale schadeclaim komt daarmee uit op een bedrag van meer dan 4,5 miljoen euro.

Volgens Ruperti hebben de veteranen eerder geprobeerd om met het ministerie van Defensie in gesprek te gaan, maar “die deur is dichtgehouden”. De advocaat stelt dat het departement alleen de schade wil vergoeden voor mensen die klachten hebben als gevolg van een posttraumatische-stressstoornis. Bij veel veteranen gaat het echter om andere klachten, aldus Ruperti.

Onder de veteranen die nu een schadevergoeding eisen zijn enkele hooggeplaatste officieren die in 1995 in Srebrenica dienden en ook plaatsvervangend commandant Rob Franken. Of ook voormalig commandant Thom Karremans zich bij de claim heeft aangesloten, maakte Ruperti in de televisie-uitzending niet bekend. Wel liet Karremans vorig jaar al weten het initiatief te steunen.

Onherstelbare schade

De militairen van Dutchbat III hadden de opdracht om in VN-verband de moslimenclave Srebrenica in het voormalige Joegoslavië te beschermen. In 1995 lukte dat niet langer en verliet het bataljon de basis. Srebrenica viel daarop in handen van Bosnisch-Servische troepen, die toen bijna 8.400 moslimmannen en -jongens hebben vermoord.

Na de val van Srebrenica zijn Dutchbat-veteranen volgens advocaat Ruperti meer dan twintig jaar verantwoordelijk gehouden voor het feit dat ze een massaslachting niet hebben kunnen voorkomen. Dat heeft bij velen van hen geleid tot “onherstelbare schade op sociaal, emotioneel en financieel gebied”. Tegen oud-commandant Karremans en twee secondanten werd zelfs een rechtszaak gestart vanwege mogelijke medeplichtigheid aan de genocide. Het hof in Arnhem sprak het drietal vorig jaar echter vrij.