Trump is wereldwijd impopulair, behalve in Israël en Rusland

Het aanzien van de Amerikaanse president en dat van de Verenigde Staten is het afgelopen jaar wereldwijd flink beschadigd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Pew Research Center. De Amerikaanse opiniepeiler ondervroeg dit voorjaar ruim 40.000 mensen in 37 landen, en concludeert: de verkiezing van Donald Trump heeft de reputatie van de VS geen goed gedaan. Al voor zijn aantreden werd die schade opgelopen, volgens Pew door de controversiële beloftes die hij tijdens de verkiezingscampagne deed: een grensmuur met Mexico bijvoorbeeld, en het verlaten van het klimaatakkoord van Parijs. Het is net niet genoeg om het positieve imago van de VS in de rest van de wereld teniet te doen:

Ter vergelijking: de Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt volgens Pew het vertrouwen van 42 procent van de ondervraagden wereldwijd.

Waar wordt Donald Trump wél gewaardeerd? Alleen in Rusland en in Israël heeft hij een hoger aanzien dan vertrekkend president Obama, al is dat vooral doordat laatstgenoemde na acht jaar behoorlijk impopulair was geworden in die landen. Obama en de Israëlische premier Netanyahu hebben altijd een slechte relatie gehad, en Barack Obama is in Rusland impopulair sinds de Amerikaanse sancties na de Russische inname van de Krim, in 2014.

Op basis van welke plannen werd Trump zo impopulair? Pew legde respondenten de vijf voornaamste plannen uit zijn verkiezingscampagne voor. Over Trumps voornemen om uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen zijn de meningen enigszins verdeeld. Voor de rest is er vooral kritiek:

De onderzoekers tekenen aan dat de voorgenomen muslim ban op een meerderheid kan rekenen in Israël en Rusland, maar ook in de EU-landen Hongarije en Polen.

Hoe wordt Donald Trump wereldwijd gezien? De onderzoekers lieten een aantal kwalificaties langskomen - positieve en negatieve - en vroegen in hoeverre die van toepassing zijn op de president. Trump wordt gezien als ‘een sterke leider’, wat zijn populariteit in de Filipijnen kan verklaren. Zij kozen met Rodrigo Duterte immers een soortgelijke president. Verder zijn het vooral ronduit negatieve termen die hoog scoren:

Ter geruststelling: het negatieve imago van Trump hoeft niet per se tot problemen te leiden tussen de VS en de rest van de wereld, concluderen de onderzoekers. De meeste ondervraagden denken dat de band van hun land met de VS niet zal veranderen, de komende vier jaar: