Trek-Segafredo-renner Cardoso test positief op EPO

De Portugese wielrenner André Cardoso is teruggetrokken uit het Tour de France-team van zijn ploeg Trek-Segafredo. Bij een out-of-competitioncontrole werd in zijn bloed EPO gevonden, heeft de internationale wielerbond UCI dinsdagavond bekendgemaakt. In plaats van Cardoso mag Haimar Zubeldia mee als ploeggenoot van Alberto Contador, Bauke Mollema en Koen de Kort, meldt Trek-Segafredo.

Hoewel Cardoso recht heeft om het B-staal te laten onderzoeken, is hij in het kader van het zerotolerancebeleid van zijn ploeg direct teruggetrokken. De UCI-schorsing is vooralsnog voorwaardelijk.

Cardoso werd op 18 juni betrapt tijdens een routinecontrole van de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF). Hij werd beschouwd als belangrijke knecht voor Trek-Segafredo-kopman Alberto Contador. Ook hij is in het verleden betrapt op dopinggebruik, waarna hij onder meer de Tour de France-zege uit 2010 moest inleveren.

Het wordt voor Haimar Zubeldia de zestiende keer dat hij deelneemt aan de Tour. De 40-jarige Bask eindigde in 2007 op de vierde plaats.