Maar overheden mochten de banken toch niet meer helpen ?

De conclusie na tweeënhalf jaar bankenunie is dat het zo simpel niet ligt. Noodlijdende banken mogen op drie verschillende manieren worden aangepakt. Alle drie zijn ze legaal.

Optie één is ‘afwikkeling’ volgens het EU-recht, waartoe het SRB kan besluiten. Dit gebeurde eerder deze maand bij een Spaanse failliete bank, Banco Popular. Deze werd opgedoekt en ondergebracht bij de grote bank Santander, zonder dat de Spaanse belastingbetaler een cent kwijt was. In plaats daarvan vingen beleggers de klappen op: alle aandeelhouders en alle obligatiehouders verloren hun geld. Deze redding volgens het boekje is hoe de meeste politici én journalisten het voor zich zagen toen de bankenunie werd opgericht. Maar in het hele pakket aan bankenregels staan ook twee andere opties genoemd. Daarover werd minder gesproken toen de bankenunie werd opgericht, maar ze blijken inmiddels net zo belangrijk te zijn.

Optie twee is ‘liquidatie’ van een failliete bank volgens nationaal recht. Dit is wat het SRB de Italianen toestaat bij Veneto en Populare di Vicenza. Een lidstaat mag bij liquidatie staatssteun geven, maar alleen onder voorwaarden. Aandeelhouders en bezitters van riskante (‘achtergestelde’) obligaties moeten meebetalen, maar houders van de meest zekere obligaties zijn veilig. En de bank die staatssteun ontvangt, mag geen concurrentievoordeel krijgen.

Optie drie is ‘herkapitalisatie uit voorzorg’. Een lidstaat mag een bank die in principe gezond is, maar toch in de problemen zit, tijdelijk van kapitaal voorzien om erger te voorkomen. Dit is het recept bij een andere Italiaanse bank, Monte dei Paschi di Siena. Staatssteun mag grofweg onder dezelfde voorwaarden als bij liquidatie. Italië wil Monte dei Paschi met miljarden euro’s te hulp schieten, de Europese Commissie is in principe akkoord.