‘Tientallen doden door luchtaanval VS-coalitie’

Bij een bombardement op een IS-gevangenis in Syrië, uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, zijn maandag minstens 42 gevangenen omgekomen. Dat hebben Syrische activisten laten weten volgens Reuters. Het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van 42 omgekomen gevangenen en vijftien gedode IS-strijders.

De luchtaanval werd uitgevoerd op een IS-gevangenis in de stad Al-Mayadin in de oostelijke provincie Deir es-Zour. Volgens het Observatorium werd het gebouw, dat door de terreurgroep als gevangenis wordt gebruikt, bij zonsopkomst onder vuur genomen. De website Deir al-Zour 24, die wordt geleid door activisten, meldt dat er minstens zestig burgers zijn omgekomen. Volgens de website werd het gebouw in 2014 door IS in beslag genomen.

Een woordvoerder van de coalitie heeft laten weten de zaak snel te zullen onderzoeken. Bij luchtaanvallen van de internationale coalitie vallen regelmatig burgerdoden. Naast de VS-coalitie bombarderen ook Rusland en de Syrische regering IS-doelen in Oost-Syrië.

Syrië ontkent gifgasaanval voor te bereiden

De Verenigde Staten uitten maandagavond (lokale tijd) de verdenking dat Syrië een nieuwe gifgasaanval zou voorbereiden. Het Witte Huis dreigde dat Assad bij een nieuwe chemische aanval “een hoge prijs zal betalen”.

De Syrische regering ontkende dinsdag een gifgasaanval voor te bereiden. Volgens de Syrische regering zijn de beschuldigingen onderdeel van een nieuwe diplomatieke campagne van de Verenigde Naties. Rusland noemde de aantijgingen “onacceptabel”.