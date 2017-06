Schotten stemmen voorlopig niet over onafhankelijkheid

Er komt voorlopig geen tweede onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Dat heeft premier Nicola Sturgeon van het land dinsdagmiddag gezegd in het parlement in Edinburgh. Ze zegt eerst te willen zien hoe de Brexit-onderhandelingen voor de Schotten uitpakken, en zich in de tussentijd in de zetten om tot een voor de Schotten zo goed mogelijk Brexit-plan te komen.

Schotland stemde tijdens het Brexit-referendum vorig jaar in meerderheid tegen een vertrek uit de Europese Unie. Sturgeon pleitte er daarom voor dat de Schotten de mogelijkheid geboden wordt onafhankelijk te worden van de rest van het Verenigd Koninkrijk, zodat het land zelfstandig EU-lid zou kunnen blijven. Dat referendum zou tussen eind 2018 en begin 2019 moeten plaatsvinden, zei ze in maart. Ze had daarin steun van het Schotse parlement.

Verkiezingen

Bij de parlementsverkiezingen, eerder deze maand, behaalde Sturgeon een teleurstellende uitslag. Hoewel haar partij Scottish Nationalist Party (SNP) de grootste bleef, verloor ze 21 van de 56 zetels. De positie van de premier is daardoor verzwakt.

Sturgeon zei dinsdag geluisterd te hebben naar de bezwaren van critici die geen voorstander zijn van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum op korte termijn. Ze zei meer zorgvuldigheid te betrachten in haar timing.

Schotland stemde in 2014 ook al over onafhankelijkheid. Toen bleek 55 procent van de Schotten een vertrek uit het Verenigd Koninkrijk niet te willen. 45 procent stemde voor. Bij het Brexit-referendum gaf 62 procent van de Schotse kiezers aan in de EU te willen blijven.