Daniel Ropers stopt als algemeen directeur bij bol.com. De bedenker van de Nederlandse webwinkel gaat verder als bestuursvoorzitter bij Springer Nature, een uitgever van wetenschappelijke artikelen. Directielid Huub Vermeulen volgt Ropers op, schrijft het bedrijf in een verklaring op dinsdag.

Bol.com werd in 1998 bedacht door Ropers toen hij als 26-jarige consultant nog in dienst was bij het adviesbureau McKinsey. Voor het Duitse mediaconcern Bertelsmann moest hij een plan maken voor een online winkelkanaal. Kort daarna ging hij aan de slag bij bol.com, eerst als financieel directeur, en vanaf 2000 als algemeen directeur.

Inmiddels zegt het bedrijf zo’n 7,5 miljoen klanten en 16.000 verkooppartners in Nederland en België te hebben. Er werken 1.200 mensen voor bol.com. Ropers noemt zijn vertrek “een van de moeilijkste besluiten” van zijn leven. In een interview met NRC zei hij eerder over zijn bedrijf:

“Online winkelen is sinds de opkomst van de massamedia de grootste verandering geweest in ons leven. En we staan nog helemaal aan het begin. Hoe cool is dat?”

Ropers zal per 1 oktober dit jaar zijn functie overdragen aan Vermeulen.