Piepende autobanden in zomerfilm van het jaar

Actiefilm Baby Driver Regie: Edgar Wright. Met: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx, Eiza Gonzalez. In: 84 bioscopen ●●●●●

Een snelle, rode sportwagen staat voor een bankgebouw. Terwijl de bank beroofd wordt, wacht chauffeur Baby in de vluchtauto op zijn makkers, met zonnebril op en koptelefoontjes in zijn oren. Hij luistert naar Bellbottoms van The Jon Spencer Blues Explosion. Baby geniet zo van het vuige bluesnummer dat hij op een gegeven moment de ruitenwissers laat bewegen op de maat van de muziek. Daarna volgt een opwindende achtervolging, als een grote politiemacht achter de bankrovers aangaat.

Het is de perfecte opmaat voor een oorspronkelijke actiefilm waarin muziek constant de handeling voortstuwt, het ritme bepaalt en voor een bepaalde stemming zorgt. Onder de liefst 30 liedjes die regisseur Edgar Wright uitkoos, zitten twee Nederlandse: Radar Love van Golden Earring en Hocus Pocus van Focus, met een jodelende Thijs van Leer en spetterend gitaarwerk van Jan Akkerman.

De weinig spraakzame Baby (Ansel Elgort) werkt voor Doc (Kevin Spacey), het brein achter de bankovervallen. In zijn team zitten verder nog Buddy (Jon Hamm) en zijn jonge vriendin Darling (Eiza Gonzalez). Als er een nieuw teamlid bijkomt, de sociopaat Bats (Jamie Foxx), is het gedaan met de perfect uitgevoerde overvallen. Net terwijl Baby denkt zijn laatste ritje gereden te hebben en hoopt op een leuke toekomst met de leuke serveerster Debora, gooit ongeleid projectiel Bats roet in het eten.

Niet alleen is de montage muzikaal, alles is fraai en ritmisch gechoreografeerd: van de scène waarin Baby koffie haalt tot de dromerige reprise van het liedje Easy van The Commodores. In elke scène gebeurt wel iets memorabels. Dat heeft grotendeels te maken met de muziek, die gaat van soul tot rock, maar ook nauwelijks opvallende details doen het hart sneller kloppen. Een van de mooiste momenten speelt zich af in een wasserette, waar Baby met Debora heengaat. Terwijl zij flirten, draait in elke trommel wasgoed in verschillende primaire kleuren een rondje: originele romantiek. De cirkel is sowieso een visueel motief, van circulaire camerabewegingen tot autobanden en lp’s in de kasten bij Baby thuis.

Door de talloze ingenieuze en spectaculair gefilmde achtervolgingen is Baby Driver een enerverende actiefilm. Maar in zijn ode aan jarenzeventigautofilms als The Driver (1978) van Walter Hill biedt regisseur Wright veel meer dan dat: pakkende personages, harde actie, humor en tederheid. Dat maakt Baby Driver tot een van de beste blockbusterfilms van deze zomer: opwindend, spannend en dreigend maar ook ontroerend – emotionele flashbacks onthullen waarom Baby eigenlijk altijd naar muziek luistert.