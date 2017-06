Pas 14, maar hij maakt Japan nu al gek

Sota Fujii is de naam, een schooljongen nog. Maandag brak hij een dertig jaar oud record in het professionele shogi, de Japanse vorm van schaken. In een wedstrijd die meer dan elf uur duurde, behaalde Fujii laat op de avond zijn 29ste zege op rij. Het oude record, 28 achtereenvolgende overwinningen, stamde uit 1987.

Fujii versloeg zijn tegenstander in de eerste ronde van het prestigieuze Ryuo-kampioenschap in Tokio. Fans voorzagen al dat het oude record ging sneuvelen: de partij werd door ruim zeven miljoen mensen live gevolgd.

Japan lijkt betoverd door de onvoorstelbare krachttoer van de schooljongen uit de provincie. Op televisie werden beelden getoond van feestende fans in het hele land. Verscheidene kranten drukten zelfs speciale edities, die gratis werden uitgedeeld op straat.

Zelfs premier Abe vond tijd in zijn drukke schema om Fujii te feliciteren. „Een jonge ster heeft vandaag geschiedenis geschreven”, zei hij. „Ik denk dat het een overwinning is die iedereen hoop geeft.”

De verlegen Fujji bleef uiterst bescheiden. „Negenentwintig keer achter elkaar winnen lag buiten mijn voorstellingsvermogen. Dus ik voel me blij, maar ik ben ook verrast”, zei hij tijdens een persconferentie na de lange wedstrijd. Hij bleef buitengewoon rustig. Zijn manier van spreken, zijn doordachte antwoorden en zijn voorzichtige manier van bewegen leken meer op die van een oude man dan een 14-jarige schooljongen.

Fujii is de jongste professionele shogi-speler van Japan. Hij debuteerde pas afgelopen december als prof. Hij speelde toen een tien uur durende partij tegen de 76-jarige Hifumi Katoh, Japans oudste professionele shogi-speler, en won. „Ik werd overweldigd door zijn krachtige offensieve vaardigheden”, zei Katoh na afloop.

Computers maakten hem sterker

Fujii begon met shogi op zijn vijfde, toen zijn grootmoeder hem een kinder-versie van het spel gaf. Nadat hij voortdurend zijn grootvader had verslagen nam hij shogi-lessen. Anderhalf jaar geleden begon hij te trainen met behulp van computers. Het verbeterde zijn spel dramatisch. Vooral zijn eindspel wordt bewonderd. Shogi-experts zeiden hoe verrast ze maandag waren door zijn laatste zet. Eerder in de partij leek hij op een nederlaag af te stevenen.

Fujii’s zege is een asbsolute sensatie in Japan. Er worden Fujii-producten verkocht en de verkoop van Shogi-boeken is omhoog geschoten. Veel kinderen zijn begonnen het spel te leren. De laatste keer dat shogi zo populair was, was in de jaren negentig. De Japan Shogi Associatie wrijft zich in de handen, maar is bezorgd over alle media-attentie. Fujii heeft nu een begeleider en reist per taxi totdat de rust terugkeert.

Voorlopig zal dat niet gebeuren. Als hij het kampioenschap wint, verdient hij 43 miljoen yen (340.000 euro). Een hoop zakgeld voor schooljochie van 14.