‘Minder taken, meer knaken’ scanderen de leraren op het Malieveld

Het deurhaakje bij de wc vervangen. De post sorteren. De telefoon opnemen. De gasmeter aflezen. Tosca Soonieus somt op wat ze er als leerkracht van groep 3 op de Haagse De la Reyschool allemaal bij moet doen omdat er geen conciërge is. Ze werkt elke dag van half 8 tot 6. „Je doet je best, maar er zijn te veel taken. Je hebt nooit het gevoel klaar te zijn.”

Met een paar duizend collega’s uit het basisonderwijs is Soonieus dinsdagmiddag naar het Malieveld in Den Haag gekomen. Ze demonstreren voor een hoger salaris en minder werkdruk, volgens hen de oplossing voor het oplopende lerarentekort. „Minder taken, meer knaken”, scanderen ze. De manifestatie is georganiseerd door het PO-front, een samenwerkingsverband tussen de actiegroep PO in actie, onderwijsbonden, schoolbesturen en schoolleiders. Als onderdeel van de actie gingen veel scholen dinsdag een uur later open.

Veel aanwezige leraren zeggen: het gaat niet alleen om dat salaris. Klassen zijn groter geworden, onderwijsassistenten wegbezuinigd en door de invoering van passend onderwijs zijn de niveauverschillen tussen leerlingen gegroeid. En er komt steeds meer bij: administratie, voorlichting, verkeersles, toetsen.

Petjes en vlaggetjes

„Vroeger ging ik tussen de middag twintig minuten een luchtje scheppen”, zegt Fia Valkenburg, die lesgeeft aan groep 4 op basisschool de Piramide in Rijswijk en al 33 jaar voor de klas gaat. „Dat gaat nu niet meer.” Bezuinigingen worden opgelegd aan een schoolbestuur, zegt Leonard van der Linden, die 25 jaar onderwijst op een Jenaplanschool in Noordwijkerhout, maar belanden uiteindelijk in de klas. „Alsof je een zak met vuilnis vanaf de bovenste verdieping van een flat naar beneden kiepert.”

Ondanks de serieuze boodschap is de sfeer feestelijk. De onderwijsbonden delen petjes uit, er wordt met vlaggetjes gezwaaid, er zijn spandoeken (‘eruit die stekker bij Dekker’), er is een dj en een band. Presentator Barbara Barend onthult dat ruim 350.000 mensen een petitie voor investeringen in het basisonderwijs ondertekenden, een aantal dat volgens initiatiefnemer Thijs Roovers laat zien dat basisschoolleraren breed gesteund worden. Op de manifestatie zijn minder mensen afgekomen dan de vijf- tot dienduizend die verwacht werden, maar volgens aanwezigen komt dat enkel doordat „collega’s moeten werken”.

‘Even geen boe-geroep’

Emma Thomson (17), een paars pamflet in de hand, is met vier vriendinnen uit nieuwsgierigheid naar de demonstratie gekomen. Volgend jaar gaan ze naar de Pabo. „We dachten: eens kijken wat voor mensen hier rondlopen”, zegt ze. „En het is mooi meegenomen als ze voor basisschoolleraren iets bereiken.”

Als de politici aan het woord komen, roept Barend de leerkrachten een paar keer tot de orde. „Even geen boe-geroep.” Demissionair vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) herhaalt zijn belofte dat hij in de begroting van volgend jaar extra geld zal vrijmaken voor lerarensalarissen, mocht er eind augustus, als de begroting rond moet zijn, nog geen nieuw kabinet zijn.

Een opvallende belofte, omdat coalitiepartner VVD hier akkoord mee zou moeten gaan. Maar leerkrachten hebben weinig vertrouwen meer in politiek. „Ze kunnen wel blijven roepen: zij-instromers”, zegt Leonard van der Linden over de oplossing die minister Bussemaker en staatsecretaris Dekker gisteren naar buiten brachten voor het oplopende lerarenkort. „Maar dat is al eens geprobeerd en geen enkele van die zij-instromers die ik ken werkt nog in het onderwijs. Ze denken: ‘leuk, met kinderen werken’, maar onderwijzen is een vak.”

Tosca Soonieus van de Haagse De la Reyschool zegt: „Er is geen geld, zeggen ze. Maar ik heb het gevoel dat er de laatste jaren helemaal niets extra naar het basisonderwijs is gegaan. Soms word ik er boos van. Dit schooljaar dacht ik een paar keer: het is mooi geweest, ik ga Sander Dekker bellen. Laat hem een week meelopen. Dan kan hij het zelf zien.”