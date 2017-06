Merkel zet de deur open voor het homohuwelijk

Bondskanselier Merkel heeft politieke bijval geoogst, door maandag een opening te bieden voor erkenning van het homohuwelijk in Duitsland. Tot nog toe waren de christendemocraten daar tegen, terwijl de SPD, de FDP en de Groenen er juist een verkiezingsthema van wilden maken. Ook Die Linke is voor erkenning.

Merkel nam niet heel duidelijk stelling vóór het homohuwelijk, maar maakte wel een doorbraak mogelijk. Ze zei er in de Bondsdag een vrije kwestie van te willen maken, waarbij parlementariërs hun eigen geweten kunnen volgen en niet meer door fractiediscipline gedwongen worden voor een gezamenlijk fractiestandpunt te stemmen. In dat geval is er in de bondsdag een duidelijke meerderheid voor een erkenning van het homohuwelijk, of het huwelijk voor iedereen, ‘Ehe für alle’, zoals het hier heet.

Wanneer mag ik mijn vriend echtgenoot noemen?

Als gast van het damesblad Brigitte beantwoordde Merkel maandagavond op het podium van een theater in Berlijn vragen uit het publiek. Eén van die vragen kwam van een man, die vroeg: „Wanneer mag ik mijn vriend mijn echtgenoot noemen?”, waarop luid applaus volgde.

Merkel gaf een nogal omslachtig antwoord, waarbij ze eerst zei dat een partnerschap tussen mensen van gelijk geslacht om dezelfde waarden gaat als een huwelijk tussen man en vrouw, maar dat sommigen moeite hebben met de gelijkstelling – en dat die mensen ook gerespecteerd moeten worden. Vervolgens kwam ze erop uit dat de kwestie zich eigenlijk niet leent voor partijstandpunten, en dat ze het „liever in de richting van een gewetensafweging zou laten gaan, dan dat ik iets per meerderheidsbesluit doorzet”.

Het klonk vaag en voorzichtig, maar het was een koerswijziging. En daarmee maakte Merkel in een paar woorden een belangrijk verkiezingsthema van haar tegenstanders onschadelijk – en vergemakkelijkte ze in één moeite door de coalitiebesprekingen na de verkiezingen van 24 september. Zondag nog had SPD-leider Martin Schulz op het congres van zijn partij gezegd dat hij geen coalitieakkoord zal ondertekenen als daarin het homohuwelijk niet geregeld is.

Gezamenlijke adoptie

Sinds 2001 kunnen homostellen hun partnerschap laten registreren, en hebben ze daarmee in veel opzichten dezelfde rechten en plichten als bij een huwelijk tussen man en vrouw. Maar een gezamenlijke adoptie is bijvoorbeeld nog niet mogelijk.

Merkel zou van te voren met haar partij CDU en zusterpartij CSU hebben afgestemd de kwestie nu zo aan te pakken. SPD en de Groenen zeiden dinsdagochtend dat de Bondsdag nu dan ook snel moet handelen en het homohuwelijk deze week nog in stemming moet brengen.