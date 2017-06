Mediahuis zet GeenStijl in de etalage

„De Belgen komen! En ze willen het Nederlandse medialandschap zuiveren van hen onwelgevallige geluiden.” Zo bracht GeenStijl dit weekend zelf het nieuws dat Mediahuis-topman Gert Ysebaert geen rol voor de opiniesite ziet weggelegd binnen uitgeverij Mediahuis.

Het Belgische Mediahuis, in Nederland uitgever van NRC en De Limburger, rondde vorige week de overname af van Telegraaf Media Groep (TMG). Er gingen al langer geruchten dat Mediahuis een koper zoekt voor GeenStijl en videosite Dumpert, beide onderdeel van TMG. GeenStijl is sinds 2008 volledig in handen van het concern, tevens uitgever van onder meer De Telegraaf en de puzzelboekjes van Keesing. Drie vragen.

1 Waarom wil Mediahuis af van Geenstijl?

Mediahuis-topman Ysebaert zei de afgelopen dagen in verschillende media dat er voor GeenStijl geen plaats is binnen Mediahuis. De website kwam in mei van dit jaar in opspraak nadat de site haar reaguurders over een kritische Volkskrant-journaliste vroeg: ‘Zou u haar doen?” Daarop werd de journaliste bedolven onder verkrachtingsfantasieën.

„Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn”, zei Ysebaert zaterdag in de Volkskrant. Gevraagd of hij toekomst ziet voor GeenStijl binnen Mediahuis, antwoordde hij: „We willen ons concentreren op professionele journalistiek, en daar hoort een bepaalde ethiek bij. En we willen ons focussen op de grote merken. We zijn geen moraalridders, maar er zijn grenzen.” Wel zei Ysebaert dat een beslissing over de verkoop niet bij hem ligt, maar bij het nieuwe bestuur van TMG.

Bij TMG wordt al langer openlijk gespeculeerd over het vertrek van GeenStijl. Toenmalig topman Geert-Jan van der Snoek zei eind 2014 in NRC: „Voor GeenStijl geldt: er is geen enkele synergie met de andere redacties. Moeten we daar dan mee doorgaan?”

2 Is er interesse om GeenStijl over te nemen?

Ja. Volgens bronnen binnen Mediahuis hebben enkele kleinere Nederlandse uitgevers, waaronder BBP Media van vakblad Marketingtribune en kennisplatform Marketingfacts, belangstelling getoond. Geen van hen wil zijn belangstelling bevestigen.

Vakblad Emerce meldde vorige week dat de gesprekken over de verkoop in een vroeg stadium verkeren. Ook vroegere werknemers of oprichters zouden interesse hebben.

3 Wat is GeenStijl waard?

GeenStijl en Dumpert behoren tot de vijftig best bezochte sites van Nederland, maar dat wil nog niet zeggen dat er veel geld mee wordt verdiend. GeenStijl (plaats 43) trekt volgens de laatste cijfers van TNS Nipo en Kantar Media 1 miljoen unieke bezoekers per maand, Dumpert (plaats 18) ongeveer het dubbele. Zowel GeenStijl als Dumpert heeft dit jaar het aantal bezoekers gestaag zien stijgen.

Inkomsten halen de sites uit reclame, maar juist de online advertentiemarkt staat onder druk. In Nederland gaat volgens schatting driekwart van het online advertentiegeld naar Facebook en Google.

De jaaromzet van beide sites is waarschijnlijk lager dan 10 miljoen euro. Het jaarverslag van TMG specificeert geen inkomsten per site, maar vermeldt wel dat het bedrijfsonderdeel TMG Digital, waartoe GeenStijl en Dumpert behoren, in 2016 circa 9,8 miljoen euro advertentie-inkomsten had. Dat komt neer op ruim 2 procent van de totale inkomsten van het Telegraaf-concern.

De omzet van GeenStijl en Dumpert is vermoedelijk lager dan 9,8 miljoen omdat ook andere Digital- titels zoals Relatieplanet, Gaspedaal en Speurders, advertenties verkopen. Hoeveel winst de sites maken is onbekend. Dat maakt het ook lastig om een verkoopprijs in te schatten.