Leidse hoogleraar vertrekt om verziekte werksfeer

De Leidse hoogleraar pedagogiek Maurinus van IJzendoorn vertrekt bij de Universiteit Leiden na een onlangs uitgelekt rapport over de angstcultuur die hij en een collega er zouden veroorzaken. Persbureau ANP meldt dat dinsdag op basis van een verklaring van het faculteitsbestuur.

In een verklaring noemt de universiteit het vertrek “een stap in het verbeteren van het werkklimaat”, meldt ANP. Eric Fischer, de wetenschappelijk directeur ad interim van het instituut, stelde het gelekte rapport samen. Hij adviseerde daarin het vertrek van Van IJzendoorn, diens levenspartner en inmiddels met emeritaat vertrokken hoogleraar Adriana Bus, en Marian Bakermans-Kranenburg, leerstoel neurologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling.

De drie zouden angst hebben gezaaid onder medewerkers en promovendi op de afdeling pedagogische wetenschappen. Zo ver bekend vertrekt Bakermans-Kranenburg niet. “Het werkklimaat kan al meer dan twintig jaar als ernstig gemankeerd beschouwd worden”, aldus het rapport.

“Een groot aantal waardevolle medewerkers is vertrokken om in een andere universiteit of een andere wetenschappelijke instelling verder te gaan […] omdat het werkklimaat bij het instituut in Leiden al vele jaren ernstig te wensen overlaat.”