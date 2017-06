Kwart van ICT-bedrijven heeft last van personeelstekort

Een kwart van de Nederlandse ICT-bedrijven zei afgelopen voorjaar minder te kunnen produceren omdat ze te weinig personeel hadden. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van een enquête van het statistiekbureau CBS. ICT heeft de meeste moeite om personeel te vinden van alle niet-financiële sectoren.

Het personeelstekort in de ICT-sector is sterk opgelopen. Begin 2015 had een op de negen bedrijven een tekort, twee jaar later is dat een kwart.

Ter vergelijking: in de horeca heeft 11,3 procent van de bedrijven een personeelstekort, in de industrie ligt dat percentage op 9,9 procent en in de bouw op 7,6 procent. Gemiddeld heeft tien procent van de bedrijven in de niet-financiële sector te weinig personeel.

In de delfstoffenwinning hebben ze steeds minder last van een tekort aan personeel. Tot 2015 had deze sector nog de meeste last van personeelstekorten maar dit is sterk teruggelopen. Vanwege de dalende olieprijs is de productie afgenomen en ook het terugschroeven van de gaswinning heeft invloed gehad op de sector. Dit voorjaar had slechts één op de 35 bedrijven te weinig personeel in dienst.

ICT-sector groeit sterk

De ICT-sector is in de voorgaande jaren ook hard gegroeid, zo blijkt dinsdag uit een ander CBS-onderzoek over de periode 2011-2015. In 2015 nam in de ICT-sector de omzet met 9,8 procent toe. Dat is een stuk meer dan de gemiddelde omzetstijging dat jaar van 3,2 procent. Het CBS noemt de ICT ook wel een “drijvende kracht” voor de Nederlandse economie.

Het aantal ICT-bedrijven groeide in Nederland sterk. Eind 2011 waren er bijna 59.000 ICT-bedrijven. Twee jaar later was dit aantal opgelopen tot bijna 72.000. In totaal is ruim 4,5 procent van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector.