KLM wil schadevergoeding voor vertraging Schiphol

KLM wil een vergoeding voor de schade die de maatschappij heeft geleden door de drukte op Schiphol in de meivakantie. Dat heeft het bedrijf dinsdagavond bevestigd aan persbureau ANP na berichtgeving van EenVandaag. Hoeveel KLM van de luchthaven eist, is nog onduidelijk.

Volgens Schiphol hebben reizigers veel last gehad van de vertraging bij de beveiliging van Schiphol. De maatschappij heeft naar eigen zeggen geprobeerd de hinder te minimaliseren door haar klanten vooraf goed te informeren. Toch heeft dat volgens KLM niet kunnen voorkomen dat reizigers schade hebben geleden, laat het bedrijf weten in een verklaring:

“KLM is niet de partij die aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die passagiers hebben geleden doordat zij hun vlucht misten vanwege operationele problemen op Schiphol (…). Wij adviseren onze passagiers daarom om hun claims direct bij de luchthaven Schiphol in te dienen.”

KLM liet eerder weten dat de schade door de vertragingen “ettelijke miljoenen” bedroeg. Een woordvoerder kon niet direct bevestigen of de claim van een vergelijkbare orde zal zijn.

Schiphol wilde dinsdagavond niet zeggen of er een claim van KLM of van reizigers is binnengekomen. Als dat wel het geval is, zal daar volgens de luchthaven “heel zorgvuldig” naar gekeken worden.