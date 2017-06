‘Kinderarbeid bij projecten Wereldbank’

De Wereldbank steunt landbouwprojecten in Oezbekistan waarbij sprake is van dwang- en kinderarbeid. Dat schrijft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een dinsdag verschenen rapport.

Volgens HRW verplicht de Oezbeekse regering studenten, leraren en andere ambtenaren, en soms kinderen onder de 10 jaar, om katoen te planten, onkruid te wieden en de katoen te plukken op staatsgrond. Wie niet meewerkt, wordt bedreigd met ontslag, krijgt geen overheidsvergoedingen meer of moet van de universiteit af, aldus de organisatie. Zij baseert zich daarbij op ruim 257 interviews, 700 korte gesprekken en gelekte overheidsstukken. Dwang- en kinderarbeid zijn endemisch in de Oezbeekse katoenindustrie, aldus het rapport.

De Wereldbank, die leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden, heeft 518 miljoen euro geïnvesteerd in landbouwprojecten in Oezbekistan. De Oezbeekse regering heeft beloofd dat in deze projecten geen gebruik zal worden gemaakt van dwang- of kinderarbeid. Volgens HRW blijkt echter dat het land deze belofte niet waarmaakt. De controles die de Wereldbank uitvoert, zijn te oppervlakkig, stelt de organisatie. „De Wereldbank geeft Oezbekistan dekking voor uitbuiting in de katoenindustrie”, zegt Oemida Niazova, directeur van het Oezbeeks-Duitse Forum voor Mensenrechten, dat een groot deel van het onderzoek verrichttte. Volgens HRW past de regering intimidatie en geweld toe tegen medewerkers en journalisten die de misstanden wilden onderzoeken.

Oezbekistan is een van de grootste katoenproducenten ter wereld. Omdat kinderarbeid veel voorkomt in de sector, hebben 274 kledingbedrijven uit de hele wereld gezegd geen katoen uit Oezbekistan meer af te nemen.

De voormalige Sovjet-republiek Oezbekistan werd onder leiding van president Islom Karimov (1991- 2016) een harde dictatuur. Sjavkat Mirzijojev, opvolger van de vorig jaar overleden Karimov, beloofde hervormingen. Volgens het Oezbeeks-Duitse Forum zijn dit voorjaar echter weer honderdduizenden Oezbeken de velden ingestuurd om katoen en andere gewassen te planten. Ze moeten er gratis twee tot drie dagen per week werken en moeten hun eigen eten meenemen, aldus het Forum. HRW roept de Wereldbank op de landbouwprojecten niet meer te financieren.