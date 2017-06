Je hebt helemaal niets aan inspirerende managementquotes

Work hard, play hard Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij is het meestal óf work, óf play. Dus als ik hard gefeest heb, heb ik meestal geen puf meer om te werken, en als ik een week kantoorclichés heb aangehoord, plof ik vrijdag als een dode zak uien op de bank. Bij hard play moet ik bovendien altijd aan porno denken. Net als bij ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’. Maar dat zal wel weer aan mij liggen.

Feedback is een cadeautje Tuurlijk joh. Er zijn ook mensen die met geurkaarsen aankomen als cadeautje. Of met witte sportsokken. Of met een voetbalboek. De Blokker is er groot mee geworden. Of wacht, juist niet. Enfin.

Buiten winnen, is binnen beginnen Mijn ervaring is dat als je buiten wil winnen, je ook beter buiten kunt beginnen. Lange stukken rennen op het strand, stormbanen, bergen op, lanen af. Van binnen zitten heeft nog nooit iemand buiten gewonnen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Euh, helaas. Iedereen die wel eens met vier jengelende kinderen en een tent op vakantie is geweest, weet dat je in je eentje met een rugzak veel verder komt. Vietnam, Australië, ik noem maar wat. Laat staan dat je ergens komt met een groepje collega’s. Dan mag je al blij zijn als je de vrijmibo haalt.

Als je alleen maar een hamer hebt, is elk probleem een spijker O jongens, hád ik af en toe maar een hamer op mijn werk. Maar die mag ik van de rechter niet meer meenemen naar kantoor.

Zonder dwarsliggers geen spoor Zeker. En wat doe je met al die dwarsliggers op het spoor? Juist. Daar rijd je met een dikke trein gewoon keihard overheen.

Anger in, love out Ik ken mensen die dit veel te lang gedaan hebben en nu met een dwangbuis in een instituut zitten.

Change may be just around the corner Ja, of een tramongeluk. Of een pitbull. Of een scrum master die jou feedback wil geven. Of een hondendrol. Alles kan om de hoek liggen wachten. Dat is het mooie. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Waar een deur dichtgaat, gaat ergens anders een raam open Ja, dat is een beetje het idee van een kantoor, hè. Dat deuren open gaan en ramen dicht en andersom. Hoewel, ramen mogen vaak niet open hoor, dan werkt het klimaatsysteem niet meer. Wat wél zo is, is dat er soms een beetje te veel deuren open staan, qua open deuren. Maar meestal betekent een quote als deze dat je moet opletten omdat je baan op de tocht staat.

Succes is een werkwoord Nee. Succes is geen werkwoord. Het is een zelfstandig naamwoord. Het is wel zo dat je hard moet werken voor succes. Maar meestal is succes mazzel hebben, de juiste mensen kennen en bovenal timing: succes is timing. Iets wat je zelden zelf in de hand hebt, laat staan dat je succes krijgt van een blaartrekkende managementquote.

Het beste wat je kunt worden, is jezelf Zeer grote onzin. Iedereen die wel eens in de spiegel kijkt, weet dat. Net als ‘wees jezelf, er zijn al zoveel anderen’. Wat een getrut. Stijg eens boven jezelf uit, zou ik zeggen.