Graf van Salvador Dalí mag geopend voor DNA-test

Het lijkt een surrealistisch tafereel, maar María Pilar Abel Martínez (61) lijkt nu toch echt via de rechter voor elkaar te krijgen dat het graf van Salvador Dalí zal worden geopend. De 61-jarige Catalaanse wil via een DNA-test bewijzen een buitenechtelijke dochter te zijn van de eigenzinnige schilder. De in 1989 overleden Dalí ligt begraven in de koepelzaal van zijn eigen museum in Figueres, in de provincie Girona.

Botten en tanden

Abel vierde de uitspraak van een Madrileense rechter als een overwinning. „Ik voel me heel erg gelukkig. Eindelijk wordt er naar mij geluisterd”, stelde Abel. De Tarot-lezeres probeert al sinds 2007 aan te tonen dat het bloed van Dalí door haar aderen stroomt. Eerdere DNA-testen liepen om uiteenlopende redenen op niets uit. Omdat er geen genetisch materiaal van de surrealist meer voor handen is, heeft de rechter verordonneerd dat diens resten mogen worden opgegraven. Het DNA zal van de botten of tanden moeten worden gehaald.

Geheime relatie

De vrouw die op 1 februari 1956 als María Pilar Abel Martínez ter wereld kwam is ervan overtuigd dat haar moeder in het plaatsje Port Lligat een geheime relatie met Dalí onderhield. Ze beroept zich daarbij op eerder gedane uitspraken van haar moeder, die nu op haar 87ste niet meer voldoende helder van geest is. Daarnaast zou de moeder van haar vader de volgende woorden hebben gesproken: „Ik weet dat je niet de dochter van mijn zoon bent, maar van een groot schilder, maar ik houd toch van je.”

Dalí had aanvankelijk weinig aandacht voor vrouwen. Het vrouwelijk geslacht, zo schreef hij in intieme autobiografische notities, boezemde hem angst in. Hij was met name vervuld van zichzelf. Dalí zou op een bijna manische wijze aan zelfbevrediging hebben gedaan. In 1929 maakte hij met De grote Masturbator een van zijn beroemdste werken.

Voyeur

Dat veranderde toen Dalí in hetzelfde jaar 1929 ‘Gala’ ontmoette. Elena Ivanovna Diakonova, zoals ze officieel heette, werd niet alleen zijn maîtresse en latere echtgenote, maar groeide ook uit tot zijn manager en belangrijkste model. Dalí zou er mee in hebben gestemd dat Gala seks met anderen had om er als voyeur van te kunnen genieten. Na het overlijden van Gala in 1982 verslechterde de gezondheid van Dalí snel. Hij stierf in 1989 op 84-jarige leeftijd en liet een vermogen na van circa 115 miljoen euro en een eigen museum in Figueres. Alles werd geschonken aan de Spaanse staat. Een zus en twee neven deden nooit aanspraak op de erfenis.

Abel wil nu aantonen dat er een andere vrouw én een dochter in het leven waren van Dalí. Als dat bewezen wordt verklaard, zou ze mogelijk een deel van de erfenis kunnen opeisen en zou ze de naam Dalí mogen dragen. De Fundacíon Gala-Dalí heeft aangekondigd in verweer te gaan tegen de uitspraak.