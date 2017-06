‘Karsdorp voor 17 miljoen naar AS Roma’

Feyenoord-voetballer Rick Karsdorp maakt voor zeventien miljoen euro de overstap naar AS Roma. Feyenoord is het met de Italiaanse club eens geworden over de overgang van de 22-jarige verdediger. Dat meldt Voetbal International dinsdagmorgen.

De transfersom die Feyenoord voor Karsdorp krijgt, is de op één na hoogste uit de clubgeschiedenis. Alleen Liverpool betaalde in 2006 meer. Dirk Kuijt ging toen voor achttien miljoen euro naar de Engelse club.

Karsdorp is volgens Voetbal International dinsdagmorgen naar Rome gevlogen. Nadat hij bij zijn nieuwe club een medische keuring heeft ondergaan, zal de drievoudig Oranje-international naar verwachting dinsdagmiddag zijn contract ondertekenen. Karsdorp lag nog tot 2021 vast bij Feyenoord.

Landstitel

Afgelopen seizoen was Karsdorp een belangrijke speler in het team dat Feyenoord de eerste landstitel in achttien jaar bezorgde. Hij kwam in de competitie 26 keer in actie en scoorde één doelpunt. In 2014 maakte de in Schoonhoven geboren voetballer bij Feyenoord zijn debuut in het profvoetbal.

Karsdorp is het tweede lid van Feyenoords kampioensselectie dat naar het buitenland vertrekt. Aanvaller Eljero Elia tekende twee weken geleden bij de Turkse club Basaksehir. Feyenoord ontving naar verluidt ruim één miljoen. Aanvoerder Dirk Kuijt, die in de kampioenswedstrijd een hattrick scoorde, beëindige vorige maand zijn loopbaan.