Fans verbeteren ‘racistische’ nieuwe Suske en Wiske

In het nieuwe Suske en Wiske-album Mami Wata wordt een zwarte Afrikaan afgebeeld als een ‘halve aap’, vindt de Vlaamse schrijfster Dallila Hermans. Dat is racisme en niet meer van deze tijd, zegt ze. Ze heeft dit weekend op Facebook een oproep gedaan om betere Afrikanen te tekenen. De tekeningen stromen binnen bij #nomoremonkeybusiness.

De Belgische uitgeverij van Suske en Wiske heeft inmiddels de pr-les ‘omarm je criticasters om een rel zo snel mogelijk te smoren’ toegepast.

De uitgeverij steunt de actie van Hermans en betreurt het als er iemand gekwetst is, aldus een verklaring op de site van de uitgever. Maar het Suske en Wiske boek over de Afrikaanse zeegodin Mami Wata is al gedrukt en verspreid en komt ongewijzigd uit op 5 juli.

Blote borsten?

Nadat het eerder dit jaar al nieuws was dat Wiske tietjes had gekregen in de vrij aseksuele strip, vestigden zaterdag Vlaamse media de aandacht op een Afrikaanse zeegodin die in het nieuwste album met blote borsten is afgebeeld. De uitgever had die beelden vrijgegeven online.

Schrijfster Dalilla Hermans lag wakker van de afbeelding, maar niet van de blote borsten. Wel van het zwarte personage dat naar haar kijkt en met karikaturale dikke lippen is afgebeeld. En dus plaatste Hermans, die dit jaar haar eigen ervaringen met racisme heeft beschreven in haar boek Brief aan Cooper en de wereld, zondagochtend een post op Facebook: „Die tieten zijn totaal niet belangrijk”, zegt ze in het filmpje. Ze is ontsteld door „de ontzettend racistische stereotype afbeelding van de zwarte man op het zelfde plaatje”, vervolgt ze. „Dat is geen Afrikaanse man, dat is een halve aap.”

Mega Suske & Wiskefan

Dalilla Hermans, die verklaart dat ze vroeger een „mega Suske &Wiskefan” was die hoge schoolcijfers wilde halen omdat ze dan een album cadeau kreeg van haar ouders - wilde echter niet alleen fulmineren dat het afbeelden van zwarte mensen anno 2017 niet meer zo kan. Dat het enorm schadelijk is voor het zelfbeeld van zwarte kinderen. Ze deed een oproep aan tekenaars om te laten zien aan Studio Vandersteen dat het veel beter kan, onder de hashtag #nomoremonkeybusiness.

Haar kritiek en oproep gingen viraal. Vlaamse en Nederlandse media berichtten er maandag massaal over. Daar speelde Standaard Uitgeverij op in met een verklaring onder de kop ‘Wat een weekend voor Suske en Wiske’, waarin wordt gepoogd de kritiek te ontmantelen. De uitgeverij stelt ‘ten zeerste te betreuren dat deze afbeelding mensen heeft gekwetst’ en biedt excuses aan. ‘Het is niet onze bedoeling, op wat voor manier dan ook, om met Suske en Wiske personen te kwetsen of te schofferen.’ Wel wijst Standaard er met afbeeldingen op dat in het nieuwe album Mami Wata ook gekleurde personages als vrouwelijke politie-inspecteur Luna Kwesi en een oudere Afrikaanse vrouw voorkomen die niet stereotype zijn afgebeeld.

Afrikaanse mannen getekend door Marloes de Vries, als reactie op de zwarte man in Suske en Wiske

Niels van Neers verbeterde versie van de Afrikaan in Suske en Wiske op #nomoremonkeybusiness

Realistische portretten van Afrikanen op #nomoremonkeybusiness

Kritiek op de aanvankelijke ophef, over blote borsten, in nieuwe Suske en Wiske De hele omstreden scene met de Afrikaanse man in de nieuwe Suske en Wiske door een fan hertekend op #nomoremonkeybusiness



Vervolgens knuffelt de uitgeverij de belangrijkste criticaster: ‘We zijn blij dat Dalilla Hermans haar boodschap op een positieve manier heeft geformuleerd in de vorm van een oproep. We roepen iedereen die dat wil op om gehoor te geven aan Dalilla’s oproep, en je eigen creatieve geest lost te laten op een mooi alternatief via de hashtag #nomoremonkeybusiness’, besluit de verklaring.

Tekeningen stromen binnen

Die oproep leek al bijna niet meer nodig. Maandag kon Hermans al de eerste resultaten tonen bij een stuk dat ze schreef voor het onlinemagazine Charlie. ‘En boy did they deliver’, schrijft ze over de creatievelingen die tekeningen instuurde. ‘De ene na de andere parel van een tekening komt binnen’, schrijft ze. Verwijzend naar harde aanvallen die ze van haar Facebookpagina heeft moeten verwijderen, schrijft ze: ‘Alle zure reacties ten spijt: deze oproep heeft prachtige kunstwerken opgeleverd, en interessante gesprekken over beeldvorming en stereotypering, én excuses van een uitgeverij die niet te beroerd was in eigen boezem te kijken.’

Of de gewraakte plaatjes in het stripboek als de eerste druk is uitverkocht zullen worden aangepast, is nog niet bekend.