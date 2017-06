Extra groei door Trump? Het IMF gelooft er niet meer in

Gigantisch de hoogte in schoten ze, de Amerikaanse beurskoersen, na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in november. Nog steeds staat de S&P 500-index, met daarin de 500 grootste bedrijven, zo’n 15 procent hoger dan voor de uitslag. Beleggers wisten het wel: de Amerikaanse economische groei zou toenemen, en daarmee de bedrijfswinsten. Want Trump zou honderden miljarden dollars gaan investeren in infrastructuur en ook nog eens de belastingen gaan verlagen.

Maar waar blijft die economische groeispurt? Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gelooft er niet meer in. Dinsdag verlaagde het IMF zijn groeiramingen voor zowel 2017 als 2018. In beide jaren gaat het IMF nu uit van 2,1 procent toename van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp). Eerder ging het IMF voor 2017 uit van 2,3 procent en voor volgend jaar van 2,5 procent groei.



In gesprekken die het IMF voerde met leden van de regering van Trump „werd het duidelijk dat veel details van deze plannen nog niet zijn afgesproken”. Vanwege de „onzekerheid” over Trumps voorgenomen stimuleringsbeleid gaat het IMF daarom maar uit van „ongewijzigd beleid”. Oftewel, het fonds houdt er rekening meer dat er niets van terecht komt.

Het IMF geeft Trump verder ook een politieke veeg uit de pan. Zijn begroting zou vooral de lage- en middeninkomens treffen. „Dat lijkt tegenstrijdig met de doelstelling in de begroting om de veiligheid en welvaart van alle Amerikanen te bevorderen.” (AP)