Europees Hof: artsen mogen behandeling baby staken

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dinsdag bepaald dat artsen in een ziekenhuis in Londen de behandeling mogen staken van een tien maanden oude, terminaal zieke baby. De ouders van het kind zijn fel tegen het stoppen van de behandeling en waren eerder naar een Britse rechter gestapt, die de artsen in het gelijk stelde.

De Britse artsen oordeelden dat er geen kans op herstel is. Charlie Gard, zoals het jongetje heet, lijdt aan een zeldzame ziekte waardoor zijn spieren steeds verder verslappen. De Britse rechter vond net als de dokters dat het beter was voor het als de zorg gestaakt zou worden. De ouders hoopten juist het kind naar de Verenigde Staten over te brengen voor behandeling.

Het Hof oordeelde volgens de BBC dat het “Charlie veel kwaad zou doen” als het kind experimentele behandeling in de VS zou ondergaan “zonder uitzicht op genezing”.