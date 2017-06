Einde carrière? Op de valreep niet

Terwijl buiten de zon volop schijnt, spreekt Bror van der Zijde binnen met warmte over zijn winterse bezigheid bobsleeën. De remmer wordt in de rug gedekt door de kort daarvoor onthulde, splinternieuwe bobslee, waarmee Van der Zijde en Ivo de Bruin zich naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang willen piloteren. Een bijzonder verhaal op een bijzonder moment.

Wie denkt er midden in de zomer aan bobsleeën? Van der Zijde dus, de man die na een succesvol Zwitsers avontuur terugkeerde naar Nederland. Waarom? Omdat de tijd dringt. De Spelen zijn al over acht maanden. Hij werd op de valreep gelokt door zijn oude makker De Bruin, de piloot met wie hij ooit de eerste, vervaarlijke afdaling door het ijskanaal waagde.

Van der Zijde werd eveneens gelokt door het programma en het geld. Nadat sportkoepel NOC*NSF bobsleeën drie jaar terug uit het olympische subsidieprogramma had geschrapt, is er in Holland Casino een sponsor gevonden die bereid is het olympische traject van een Nederlands team te bekostigen. In combinatie met het voortreffelijke materiaal, de professionele hand van bondscoach Tom De La Hunty en een goede medische begeleiding ziet de 28-jarige remmer, die zijn carrière in maart al had zien eindigen, nieuw perspectief.

Voor hoeveel geld? De sponsor houdt het bedrag angstvallig geheim. Maar het is wel een deal die volgens ceo Erwin van Lambaart van Holland Casino zonder kritiek van het personeel is gesloten, dat voor betere arbeidsomstandigheden protesteert. „Geen wanklank gehoord. De werknemers zijn tevreden met de onlangs afgesloten cao”, zegt Van Lambaart.

De weg naar de Olympische Winterspelen, die van 9 tot en met 25 februari in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang worden gehouden, gaat voor de Nederlandse bobsleeërs via het wereldbekercircuit. Na zes van de acht wereldbekerwedstrijden moet het team bij de eerste twaalf op de geschoonde lijst staan. Per land mogen maar twee bobs worden ingeschreven. De deadline voor olympische deelname ligt op 14 januari, nadat de wedstrijden in achtereenvolgens Lake Placid, Park City, Whistler, Winterberg, Innsbruck en Altenberg zijn geweest.

Internationaal vermaard remmer

Aan Van der Zijde is het langdurige arbeidsconflict bij de hoofdsponsor voorbijgegaan. De remmer was na de Winterspelen van 2014 in Sotsji, waar hij achter piloot Edwin van Calker teleurstellend als negentiende eindigde, vertrokken naar Zwitserland. Daar ontwikkelde de 110 kilogram zware Van der Zijde zich aan de hand van piloot Rico Peter tot een internationaal vermaard remmer in zowel de tweemans- als viermansbob.

Alleen, Van der Zijde is geen Zwitser, en dat werpt een olympische belemmering op. Met een Zwitserse licentie wordt hij tot alle internationale wedstrijden toegelaten, met uitzondering van de Olympische Spelen, waar het paspoort moet corresponderen met het land waarvoor een sporter uitkomt. „En nationaliseren duurt een jaar of zes, zeven. Daar had ik geen zin in”, zegt Van der Zijde, die met toegenomen finesses uit de Alpen terugkeerde. „Ik heb daar meer geleerd over de afstelling van de slee, de preparatie van ijzers en de glijlijnen. Hopelijk hebben we daar op weg naar Pyeongchang profijt van.”

Vanzelfsprekend was Van der Zijdes rentree in een Hollandse bob niet, omdat er eerst oud zeer met De Bruin moest worden uitgesproken. Voor de Winterspelen van 2014 in Sotsji verliet Van der Zijde zijn maatje, om achter de rug van Van Calker in een slee te kruipen. Van der Zijde wel naar de Olympische Spelen, De Bruin niet. Dat deed pijn. „Maar dat is niet alleen míjn besluit geweest”, zegt Van der Zijde. „Er werd veel druk uitgeoefend door de bond en ik vermoed ook door de toenmalige sponsor. Maar Ivo en ik hebben er goed en uitgebreid over gesproken. We hebben geaccepteerd dat de waarheid van ons conflict in het midden ligt en vinden dat het geen beletsel mag zijn om vooruit te kijken. Ik verwacht geen problemen meer.”

De nabije toekomst lonkt. Een nieuw seizoen met een in Nederland door Eurotech gebouwde bobslee, die volgens Van der Zijde van hoogwaardige kwaliteit is en internationaal competitief. Tot de eerste wereldbekerwedstrijd in november is het een kwestie van veel trainen en finetunen: van het materiaal en tussen piloot en remmer onderling. In dat samenspel stelt Van der Zijde zich dienend op. „Eenmaal gestart hoef ik weinig meer te doen dan zitten en niet tegenwerken of tegenhangen, maar vooral gewicht op de achteras houden zodat de slee grip houdt.”

Een intens gevoel

Van de Zijdes rol is vooral essentieel bij de start. Hij is verantwoordelijk voor de power en de snelheid – „eenhonderdste sneller starten, betekent driehonderdste sneller beneden.” In een goede start legt de remmer al zijn eer. „Die explosie, de slee op snelheid brengen, dat is zo’n gaaf gevoel. Daar geniet ik echt van. Zelfs van de G-krachten, die gelukkig recht op je lijf drukken. Alles bij elkaar bezorgt je dat een intens gevoel, ook al bouw je ineengedoken een zuurstofschuld op. Zelfs ik ben na de finish kapot.”

De voorbereidingen op hun olympische route treffen De Bruin en Van der Zijde achtereenvolgens in Letland en in Noord-Amerika, waar ze zich in de voormalige olympische stad Lake Placid gaan klaarstomen voor de eerste drie wereldbekerwedstrijden in achtereenvolgens datzelfde Lake Placid, Park City en Whistler Mountain. „Mooie, maar moeilijke, ruige baan”, aldus Van der Zijdel. „Maar wel een baan waar we ons thuis voelen en waar we altijd goed hebben gepresteerd.”