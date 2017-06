Draghi zinspeelt op koerswending: euro omhoog

De eurokoers is dinsdag omhoog geschoten na een toespraak van de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi. Hij zinspeelde, duidelijker dan eerder, op geleidelijke afbouw van het ultraruime monetaire beleid van de ECB.

Draghi zei tijdens een ECB-conferentie in het Portugese Sintra dat de inflatie in de eurozone, die nu nog aanzienlijk onder de ECB-doelstelling van vlak onder de 2 procent ligt, weer aantrekt. Hij sprak voor het eerst van „reflatie”, ofwel herstel van het patroon van prijsstijgingen door economische groei.

De koers van de euro schoot omhoog, van 1,118 naar 1,128 dollar. Dat is op de valutamarkten een behoorlijke stijging in één dag. Veel beleggers voorzien dat de ECB vanaf volgend jaar haar maandelijkse opkopen ter waarde van 60 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen gaat afbouwen en daarna de rente (nu minus 0,4 procent) ook weer zal verlagen. Als de ECB minder geld in de markten pompt, zal dit geld relatief schaarser maken. Daarom stijgt de koers van de euro.

Volgende maand vergadering

Volgens Draghi zijn de factoren die de inflatie (nu 1,4 procent) drukken, zoals de lage energieprijzen en de lage loonstijgingen, „tijdelijk” van aard. Het economisch herstel is „breed” en „sterk”, aldus Draghi. Hij zei wel dat de ECB „voorzichtig” moet blijven.

Op 20 juli vergadert het ECB-bestuur over het monetaire beleid. Het Nederlandse bestuurslid Klaas Knot wil dat de opkopen volgend jaar gericht worden teruggeschroefd richting de nul. Tot dusver heeft Draghi, gesteund door een meerderheid van de bestuursleden, de boot afgehouden.

Als de ECB minder staatsleningen gaat kopen, zal hierop de rente stijgen. Beleggers liepen hier dinsdag op vooruit. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar steeg na Draghi’s speech van 0,24 naar 0,32 procent. De Nederlandse tienjaars rente steeg van 0,44 naar 0,52 procent.