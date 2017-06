De jongste miljardair van Silicon Valley

John Collison: „Als rijk worden mijn grootste wens was, had ik me nooit op deze business gestort.”

‘De slimste red head van Ierland”, kopte het Ierse dagblad Independent in 2005. Het ging over de roodharige computerprogrammeur Patrick Colisson – toen 16 jaar oud – en zijn 14-jarige broertje John (niet-roodharig), die allebei net een wetenschapsprijs hadden gewonnen.

Vier jaar later vertrokken Patrick en John naar de Verenigde Staten. De broers gingen studeren aan respectievelijk de bekende technische universiteit MIT en Harvard, maar stopten met hun studie om samen een technologiebedrijf op te richten: online betaaldienst Stripe.

Nu zijn de broertjes Collison door zakenblad Forbes gebombardeerd tot de jongste self-made miljardairs in Silicon Valley, elk met een vermogen van 1,1 miljard dollar. De waarde van Stripe wordt sinds de laatste investeringsronde geschat op 9,2 miljard dollar. Dat de eredivisie van Silicon Valley (Elon Musk, Peter Thiel en Seqoia Capital) geld stak in Stripe, wakkerde de hype verder aan.

Vorige week was John Colisson kort in Nederland om de introductie van zijn betaaldienst in de Benelux aan te kondigen. Stripe handelt nu ook betalingen af via iDeal. Is daar een vestiging in Nederland voor nodig? Collison vindt van wel: „We zijn geen Amerikaans bedrijf dat even komt vertellen hoe het werkt. We willen onze lokale klanten en hun betaalmethoden leren kennen.”

Over het stempel ‘jongste miljardair’ haalt hij zijn schouders op. „Het zijn theoretische sommetjes die mensen op onze marktwaarde loslaten. Als rijk worden mijn grootste wens was, dan had ik me nooit op deze business gestort. In het begin leek het er helemaal niet op dat we succesvol zouden zijn.”

Toch speelt geld wel een belangrijke rol in het leven van de 26-jarige Collison: Stripe handelt het betalingsverkeer af voor internetbedrijven. „Als je morgenochtend een webwinkel wilt openen die betalingen vanuit heel de wereld accepteert, dan moet je bij ons zijn.”

Het idee: de sitebeheerder hoeft alleen maar een ‘koopknop’ toe te voegen, Stripe doet de rest: een transactie via iDeal, Paypal, een creditcard, Apple Pay of een van de tientallen andere betaalmethoden.

Het Nederlandse bedrijf Adyen biedt net zoiets aan, maar richt zich met name op grotere bedrijven. Stripe wil een ‘complete gereedschapskist’ zijn voor online winkels, en op die manier alle administratieve rompslomp wegnemen. „Betalingen zijn maar het begin”, zegt Collison.

John en Patrick groeiden op in het Ierse Dromineer, aan het Lough Derg meer. Hun vader runde er een hotel. John komt nog zo’n drie keer per jaar in zijn geboorteplaats, vlakbij Limerick. „Ik voel me half Amerikaans, half Iers. En zo klink ik ook.” Zijn ouders komen regelmatig langs in San Francisco, waar John met onder anderen zijn broer Patrick in een appartement woont. Een derde broer, Tommy, werkt in New York bij The Tor Project, software die online anonimiteit verschaft.

Drie broers in de Amerikaanse techsector, leidt dat tot veel onderlinge concurrentie?

„Gelukkig concurreren Patrick en ik bij hetzelfde bedrijf. Maar het verhaal achter Stripe is niet dat van twee Ierse jongens die succes hebben. We hebben vanaf het begin ons best gedaan om zeer ervaren mensen om ons heen te verzamelen. Mensen die al in het bestuur van Google, LinkedIn en andere techbedrijven hebben gezeten.”

Stripe doet dus goed wat er bij Uber fout ging? Topman Travis Kalanick duldde daar geen tegenspraak en moest vertrekken.

„De founder cult van Silicon Valley – de opvatting dat de oprichter van het bedrijf altijd gelijk heeft – is misplaatst. Als je denkt dat je zelf alles beter weet, kom je in de problemen. We willen een stabiel bedrijf bouwen en dat moet een gevarieerde cultuur hebben, ook over tien jaar.

„De helft van onze nieuwe werknemers – we hebben er nu 750 – wordt aangedragen door de bestaande medewerkers. Dan weet je tenminste wat voor vlees je in de kuip hebt. We beseffen dat elke nieuwe medewerker weer een nieuwe tak aan de Stripe-boom zal zijn. Ieder neemt zijn eigen cultuur mee.”

Stripe is een van de aanstormende fintechbedrijven die met software de barrières in het betalingsverkeer proberen te slechten. De concurrentie in de fintech is stevig en de marges zijn klein. Maar er is nog veel ruimte voor groei van het aantal online transacties, zegt Collison: „Wereldwijd gaat nog maar 5 procent van alle handel via internet. En in Europa wordt nog maar 16 procent van alle online aankopen in andere landen gedaan.”

In welke sectoren van de economie verwachten jullie de meeste online groei?

„De deeleconomie zal groter worden. Software maakt economische verbindingen mogelijk waar mensen elkaar nog niet kenden of vertrouwden. Behalve grote namen als Uber en Airbnb zijn er talloze andere initiatieven waar technologie als een dunne laag tussen vraag en aanbod kruipt. We hebben babysitplatform Bsit uit België als klant, maar er zijn ook interessante initiatieven in Duitsland waar mensen autoritten delen, of een site waarop mensen zware werktuigen uitlenen.”

Stripe verwijdert drempels uit het online betalingsverkeer. Verdwijnen die drempels ook niet met bitcoin of andere digitale munten?

„Er zijn mensen die beweren dat cryptocurrency zulke problemen oplost. Maar als je jouw zaak morgen wereldwijd betalingen wil laten accepteren, moet je je aanpassen aan de honderden miljoenen Chinezen die Alipay gebruiken, en geen bitcoin. Bovendien: je moet je aan de regels van elk land houden. Het blijft complex om geld te verplaatsen en een bedrijf te runnen.”