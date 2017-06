De achteloosheid en punk van Kevin Morby

Pop Kevin Morby City Music ●●●●●

Kurt Vile heeft het, Mac DeMarco heeft het en Kevin Morby heeft het: de schijnbare achteloosheid waarmee deze Amerikaanse slackers hun onderkoelde indiepop uit de mouw schudden. Morby zingt met donkere stem en Lou Reed-achtige intonatie over de verlokkingen van de stad en de wonderen van de nacht. Op zijn vierde soloalbum City Music laat hij zijn punkachtergrond voorzichtig meespreken in een bedaarde cover van The Germs’ ‘Caught in my Eye’ en een ode aan de Ramones in ‘1234’, met een stuiterritme dat op een grappige manier doet denken aan Plastic Bertrands ‘Ça Plane Pour Moi’.

Overwegend houdt Morby het tempo laag in langgerekte sluimernummers als ‘Dry Your Eyes’ en ‘Night Time’, die zich loom uitspinnen over een minimum aan woorden en gitaarakkoorden. Het titelnummer brengt afwisseling met een Afrikaans getint geluid. Het doorbreekt de weldadige sloomheid van een album voor onderuitgezakte zomermiddagen.