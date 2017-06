CNN-journalisten nemen ontslag na intrekken Rusland-bericht

Drie CNN-journalisten hebben ontslag genomen nadat een verhaal over banden tussen een vertrouweling van Trump en Rusland moest worden ingetrokken. Dat heeft het netwerk op maandag bekendgemaakt.

Het verhaal kwam te staan op CNN.com en stelde dat de Inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat onderzoek doet naar een ontmoeting tussen Anthony Scaramucci en de baas van een groot Russisch beleggingsfonds. Die ontmoeting zou plaatsgevonden hebben tijdens de transitie naar het presidentschap van Trump.

Scaramucci maakte toen ook deel uit van het transitieteam. Twee Democratische senatoren zouden willen weten of de adviseur ook het opheffen van de Amerikaanse sancties tegen Rusland zou hebben besproken. Dat zou voor het Russische beleggingsfonds positieve gevolgen hebben.

Vrijdagavond werd het verhaal, dat gebaseerd was op één anonieme bron, ingetrokken. Volgens CNN zijn de journalistieke regels van het netwerk niet op een juiste manier gevolgd:

“In de nasleep van het terugtrekken van een verhaal op CNN.com, heeft CNN besloten het ontslag van de betreffende journalisten te aanvaarden.”

Niet genoeg onderbouwd

Het stuk werd geschreven door Thomas Frank, geredigeerd door Eric Lichtblau en overzien door Lex Harris. Frank is eerder genomineerd geweest voor een Pulitzerprijs. Lichtblau heeft ooit een Pulitzerprijs gewonnen en was onlangs naar CNN overgestapt van The New York Times.

Hoewel de journalisten hun ontslag hebben ingediend, is het verhaal niet per se onjuist, schrijft CNN. Het was alleen nog niet goed onderbouwd om te publiceren. Ook heeft CNN excuses aangeboden aan Scaramucci, die op zijn beurt ook positief reageerde op het nieuws en excuses accepteerde. Hij noemde het een “classy move” van CNN.

CNN staat al langer op gespannen voet met de Amerikaanse president. Trump heeft berichten van het netwerk herhaaldelijk “fake news” genoemd na het eerdere publicaties over de banden tussen de president en Rusland. Ook werden journalisten van CNN in februari tijdelijk niet meer toegelaten tot het Witte Huis.