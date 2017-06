Braziliaanse president Temer (76) aangeklaagd voor aannemen van steekpenningen

De Braziliaanse hoofdaanklager Rodrigo Janot heeft president Michel Temer (76) officieel aangeklaagd voor het aannemen van steekpenningen ter waarde van 500 duizend real (150 duizend euro) van de directeur van vleesgigant JBS, Joesley Batista. De aanklacht die maandag door Janot werd ingediend bij het Hooggerechtshof is er één van een reeks aanklachten tegen de door corruptie geplaagde president Temer, en houden verband met de zogenoemde ‘zwijggeld affaire’ die in mei aan het licht kwam.

Uit geheime geluidsopnamen zou president Temers betrokkenheid blijken bij het omvangrijke corruptieschandaal Operatie Lava Jato (wasstraat) dat Brazilië nu al drie jaar in de greep houdt. Zo zou Temer onder meer zwijggeld betalen aan oud-parlementsvoorzitter en zijn voormalige rechterhand, Eduardo Cunha, die sinds enkele maanden gevangen zit om te voorkomen dat hij verdere informatie aan justitie aan bekend zou maken.

Het Hooggerechtshof moet nu bepalen of de aanklacht naar het congres gaat, waar dan vervolgens gestemd moet worden over Temers vervolging. Als een twee derde meerderheid van het congres vóór vervolging stemt wordt Temer voor een periode van 180 dagen geschorst en wordt de weg vrijgemaakt voor zijn afzetting. Of dat gaat lukken is echter zeer de vraag, want Temers coalitie heeft een meerderheid in het parlement en kan door tegen te stemmen, vervolging blokkeren.

De aanklacht komt niet onverwacht. Vorige week maakte de Braziliaanse Federale Politie (de Braziliaanse variant van de FBI) al bekend dat onderzoekers genoeg bewijs hadden gevonden tegen Temer, wiens politieke voortbestaan aan een zijden draadje hangt. De verwachting is bovendien dat er de komende periode meerdere aanklachten door de Hoofdaanklager volgen tegen Temer, zo wordt hij er ook van verdacht opzettelijk het onderzoek naar de corruptiezaak tegen te werken.

Temer is ondertussen enorm impopulair bij de Braziliaanse bevolking die het liefst zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen wil. Uit een onderzoek van onderzoeksbureau Datafolha bleek dit weekend dat Temer slechts een populariteitgehalte heeft van net 7 procent. Temer volgde vorig jaar de afgezette oud-president Dilma Rousseff op die na een lange machtsstrijd uit haar ambt werd gezet omdat ze fiscaal gesjoemeld zou hebben met overheidsgelden. Temer, die haar vice-president was, nam de macht toen over.