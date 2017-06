Branche is niet bang voor verbod

Niets mis met de zonnebank, mits goed gebruikt. Dat is wat de Nederlandse zonnebankbranche wil uitstralen. Zo’n tweehonderd van de 450 professionele zonnestudio’s zijn aangesloten bij de branchevereniging SVZ. Die pleit voor een systeem van vergunningen, opgeleid personeel en verplichte huidanalyse bij de klant vooraf. Ze probeert daarvan Den Haag te overtuigen. „Maar de politiek wil juist minder regels”, zegt SVZ-voorzitter Rob Bontje.

Zelfregulering is volgens Bontje de enige manier om als branche op de lange termijn te overleven. De zonnebank heeft te kampen met een imagoprobleem. Bontje, tevens eigenaar van de keten Sunday’s, schetst het stereotype beeld van de zonnebankklant: een té bruine roker met de levensinstelling van ‘je leeft maar één keer’. Er zijn bovendien nog veel studio’s die niet zijn aangesloten bij de branchevereniging en die er volgens Bontje „een minder professionele insteek” op nahouden.

Een zonnebank telt 50 tl-buizen. Maar vroeger waren ze flink feller. Na Europese regelgeving is de kracht in Nederland in 2007 teruggeschroefd tot 0,3 Watt/m2, de maximale uv-straling van de zon rond de Middellandse Zee. Zonnestudio’s moesten investeren in nieuwe filters en tl-lampen. Volgens Bontje is dat proces redelijk probleemloos verlopen. In tegenstelling tot België, waar de norm pas sinds 2010 geldt en waar studio’s zich bij gebrek aan organisatie sowieso minder aan de regels houden.

Toezichthouder NVWA heeft vorig jaar de sterkte van de lampen gecontroleerd. Van de onderzochte studio’s bleek 14 procent de maximale UV-stralingslimiet te overschrijden. Eerder onderzocht de NVWA ook hoeveel zonnebanken zich hielden aan het verbod voor jongeren beneden de 18 jaar. Vooral bij de aanbieders die de zonnebank ‘erbij’ doen, zoals zwembaden en fitnesscentra, bleken jongeren toch welkom.

Angst dat zonnestudio’s in worden verboden, heeft de branchevereniging niet. Daar is ook geen reden toe, zegt haar grootste opponent, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. „Een verbod is niet haalbaar”, zegt directeur Frans Meulenberg. Hoeveel een zonnebank precies bijdraagt aan de kans op huidkanker is wetenschappelijk moeilijk aan te tonen. Verbieden, zegt Meulenberg, is niet de Nederlandse stijl. „Kijk naar roken of alcohol. Dat mag ook.” Hij gelooft meer in „bewustwording”.