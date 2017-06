Voormalige advocaat-generaal krijgt zes maanden voorwaardelijk

De rechtbank Den Haag heeft dinsdag de voormalige advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie Matthieu van S.T. veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden wegens belastingfraude.

Volgens de rechtbank heeft de man „uiterst laakbaar” gehandeld door ongeveer 250.000 euro aan inkomsten te verzwijgen voor de fiscus en valse stukken op te maken. De verdachte heeft door zijn handelen niet alleen de belastingdienst benadeeld maar heeft ook „het ambt van openbaar aanklager in diskrediet gebracht”. Het OM had eerder een onvoorwaardelijke celstraf van vijftien maanden geëist. De rechtbank kiest voor een lichtere sanctie omdat de verdachte „reeds zeer fors is gestraft”. Hij is door het OM in 2015 ontslagen en loopt sindsdien in de Ziektewet.

De verdachte zegt zelf dat hij het slachtoffer is van „doelbewuste treiteracties” van de top van het Openbaar Ministerie. S.T. is ook woedend op de Belastingdienst die erop uit zou zijn hem „te naaien”. De FIOD zou de oren hebben laten hangen naar de ex-echtgenote met wie hij al jaren ruzie maakt. (NRC)